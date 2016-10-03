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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران:

نصب تابلوی اطلاع رسانی درباره وضعیت ایمنی در ورودی بوستان ها

نصب تابلوی اطلاع رسانی درباره وضعیت ایمنی در ورودی بوستان ها

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران اعلام کرد:طبق مفاد قرارداد شهرداری با پیمانکاران، دستورالعمل سیستم مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) باید در تمامی بوستان ها اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری با اشاره به نحوه اجرای دستورالعمل های ایمنی در سطح بوستان های شهر تهران گفت: طبق دستور شهردار تهران در تمامی مفاد قرارداد پیمانکاران اجرای دستورالعمل ایمنی در خصوص مسائل ایمنی باید به طور مستمر و روزانه مورد بازبینی قرار گیرد و این موضوع در روند نظارت نیز مورد توجه است.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران افزود: از سال ۸۵ یعنی در حدود ۱۰ سال گذشته دستورالعمل ایمنی در سطح بوستان های شهر تهران وجود داشته است و در نقاط مختلف ابلاغ شده و هر سال این دستورالعمل مورد بازبینی قرار گرفته و بر حسن انجام کار در واحد (HSE) مستقر در سازمان های مختلف نظارت می شود.

مختاری با بیان اینکه سامانه HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دو هزار و ۲۷۱ بوستان محله ای، منطقه ای و فرا منطقه ای شهر تهران به اجرا درآمده است، افزود: این سامانه از یک سو منجر به ارتقاء اداره و مدیریت صحیح بوستان ها شده و از سوی دیگر امکان شناسایی به موقع خطرات را فراهم کرده و از بروز حوادث و اثرات نامطلوب بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی جلوگیری می کند.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران اعلام کرد: در دستورالعمل جدیدی که در خصوص سیستم مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صادر شده است، مقرر شده در ورودی همه بوستان ها مواردی که باید مورد بازبینی روزانه قرار گیرد در تابلوی مشخص، ذکر شود.

وی افزود: با مشخص شدن المان های موجود در بوستان ها همانند تابلوی برق و یا وجود آبنما، هم مردم و هم ناظر بیش از گذشته مسائل ایمنی را مورد توجه قرار می دهند و به نوعی نسبت به المان هایی که باید ایمنی در آنها مورد توجه باشد در ورودی بوستان با حساسیت بیشتری پیگیری به عمل می آورند.

مختاری اعلام کرد: اهمیت اجرای دقیق دستورالعمل سیستم مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) تا آنجایی برای شهرداری تهران اهمیت دارد که اخیرا این موضوع بار دیگر توسط شهردار تهران به مناطق ۲۲ گانه بخشنامه شده و سازمان بازرسی شهرداری تهران مامور به کنترل روزانه (HSE) در سطح مناطق تهران شده است.

کد مطلب 3785775
نورا حسینی

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