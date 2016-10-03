۱۰میلیون درخواست برای لغو پیامکهای انبوه/مسابقه پیامکی هزینه دارد

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد سامانه ۸۰۰ برای ثبت درخواست غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی که به مشترکان موبایل ارسال می شود، اظهار داشت: عملکرد این سامانه طی مدتی که راه اندازی شده قابل قبول بوده و ۱۰ میلیون مشترک در بازه زمانی راه اندازی این سامانه، درخواست غیرفعالسازی سرویس پیامک انبوه داشته اند.

وی با بیان اینکه ممکن است این سیستم با باگهایی نیز روبه رو باشد، تاکید کرد: در صورت نارضایتی مشترکان از عملکرد این سامانه، به موارد دریافت شده، رسیدگی خواهیم کرد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه درخواست مشترکان موبایل مربوط به هر دو اپراتور ایرانسل و همراه اول می شود، ادامه داد: در این زمینه درخواست برای لغو سرویس پیامک ارزش افزوده موبایل بیشتر از پیامکهای تبلیغاتی بوده است.

فلاح جوشقاتی در مورد سرویس های ارزش افزوده که مشترکان موبایل مدعی اند، بدون درخواست آنها فعال می شود، تاکید کرد: تاکنون حتی یک مورد نیز با این مساله مواجه نشده ایم.

وی با بیان اینکه ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده با راه اندازی سامانه ۸۰۰ بسیار مدیریت شده و کنترل شده است، گفت: ممکن است برخی مشترکان به دلیل دریافت حجم بالایی از پیامک طی شبانه روز، متوجه پیامکهایی که ویژگی ارزش افزوده دارند نباشد و ناخواسته آن را فعال کنند. در این صورت این عضویت برای آنها هزینه درپی خواهد داشت. اما اینکه سرویسی بدون تایید مشترک به صورت اتوماتیک فعال شده باشد و از شارژ مشترک کسر شود، تاکنون اتفاق نیافتاده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: حتی به صورت موردی، مواردی که در این زمینه گزارش شده است را پیگیری کرده ایم اما تاکنون حتی با یک مورد که این ادعا را ثابت کند، مواجه نشده ایم. با این حال درصورتی که مشترکی مدعی است که پیامک ارزش افزوده بدون اطلاع برای وی فعال شده و هزینه در پی دارد، به سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ مراجعه کند.

وی در مورد مواردی که مشترک با وجود درخواست لغو سرویس، همچنان پیامک تبلیغاتی و یا ارزش افزوده دریافت می کند، گفت: در این زمینه برخی نارضایتی هایی از سوی مشترکان گزارش شده است که در حال پیگیری موضوع هستیم و به صورت مصداقی این موارد را بررسی می کنیم.

فلاح بر لزوم تدوین راهکارهایی برای اطلاع رسانی به مشترک در خصوص عضویت در سرویس های پیامکی ارزش افزوده که هزینه در پی دارد، تاکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد مشترک بدون اطلاع از هزینه ای که یک سرویس پیامکی برای وی دارد، به عضویت این سرویس درمی آید. برای این عدم آگاهی باید تمهیداتی اندیشیده شود که اطلاع رسانی از سوی شرکتی که این پیامک را ارسال می کند، صورت گیرد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عدم اطلاع رسانی مناسب در مسابقات پیامکی تلویزیونی به عنوان نمونه این موضوع اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، این مسابقات پیامکی به دلیل عدم اطلاع مشترکان ، باعث دریافت هزینه ناخواسته از مشترکان شده است.

وی تاکید کرد: به دنبال راهکاری هستیم که فرآیند شرکت در مسابقات پیامکی قبل از ورود و عضویت فرد به سرویس، اطلاع رسانی شود و مشترک بداند چه هزینه ای بابت شرکت در این مسابقه باید پرداخت کند. البته این موضوع مربوط به عملکرد اپراتورهای موبایل نمی شود و شرکتهای ارائه دهنده سرویس های پیامکی باید این راهکار را اجرایی کنند.