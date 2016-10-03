توزیع اقلام تنظیم بازاری درسراسر کشورکلید خورد/ قیمت ها ابلاغ شد

علی قنبری در گفتگو با مهر از آغاز توزیع کالاهای تنظیم بازاری در سراسر کشور از امروز خبر داد و اظهارداشت: در استانهای کشور فروشگاههای زنجیرهای بزرگ که طرف قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی آن هستند، اقدام به توزیع این کالاها میکنند.
وی اضافه کرد: در تهران فروشگاههای رفاه، شهروند، اتکا، سپه و کوروش کالاهای تنظیم بازاری را توزیع میکنند.
قنبری با بیان اینکه ۲۲ هزارتن برنج برای تنظیم بازار این کالا توزیع خواهد شد، گفت: نرخ پایه این کالا ۲۸۵۵ تومان است که در فروشگاهها مقداری به آن افزوده میشود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت پایه هرکیلوگرم شکر را نیز ۲۵۲۰ تومان اعلام کرد و اظهارداشت: میزان شکر تنظیم بازاری که در این ایام توزیع خواهد شد نیز ۵ هزارتن است.
قیمت پایه مرغ ۵۱۰۰ تومان
علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در مورد قیمت مرغ تنظیم بازاری به خبرنگار مهر گفت: ما این کالا را به نرخ هر کیلو ۵ هزار و ۱۰۰ تومان در اختیار فروشگاهها قرار دادهایم و ستاد تنظیم بازار هر استان به آنها اجازه می دهد هزینه حمل و نقل و کارمزد را به این قیمت اضافه کنند.
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