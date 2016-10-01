نابسامانی در توزیع برنج و شکر تنظیم بازاری/توزیع شروع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رغم اعلام معاونت بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران مبنی بر آغاز توزیع برنج و شکر تنظیم بازاری از امروز، بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد تا لحظه مخابره این خبر، کالاهای مذکور در هیچ فروشگاهی عرضه نشده است.

در همین زمینه یکی از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه جزییات عرضه برنج و شکر در فروشگاه‌های این استان به چه شکل است؟ گفت: توزیع هنوز آغاز نشده چراکه دستور العمل آن هنوز ابلاغ نشده است.

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند نیز در همین زمینه در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا توزیع برنج و شکر تنظیم بازاری در شعب این فروشگاه‌ آغاز شده است؟ گفت: اجرای این طرح تقریبا آغاز شده و عملیات برچسب‌گذاری قیمتی این کالاها در حال انجام است ضمن اینکه کیسه‌های برنج ۵۰ کیلویی است و باید به بسته‌های کوچکتر تقسیم شود.

سیداکبر علوی اضافه کرد: تمام شعب فروشگاه‌ شهروند در استان تهران برنج و شکر تنظیم بازاری را عرضه خواهند کرد.

وی درباره اینکه فروشگاه‌های شهروند چه میزان برنج و شکر را توزیع خواهند کرد؟ ادامه داد: این تقسیم بندی براساس تعداد فروشگاه‌ها و میزان استقبال مردم مشخص شده و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

علوی افزود: میزان سهمیه ما هنوز به طور دقیق مشخص نشده و نماینده ما مراجعه کرده تا میزان سهمیه را مشخص کند.

وی اظهارامیدواری کرد: تمام این اقدامات و استقرار کامل این اقلام در شعب فروشگاه تا ظهر امروز انجام شود.

علوی با بیان اینکه قرار است ۳۰ هزارتن برنج و ۵ هزارتن شکر در سراسر کشور توزیع شود، ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم برنج حدود ۴ هزارتومان و شکر ۲۵۲۰ تومان است. ‌

در همین راستا، مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع برنج و شکر تنظیم بازاری از سوی مسئولان مربوطه به ما اعلام شده است، اظهارداشت: هم اکنون ما درحال انجام هماهنگی‌های لازم برای دریافت سهمیه و آغاز عرضه این اقلام هستیم.

فرشید گلزاده در پاسخ به این پرسش که فروشگاه‌های رفاه در کدام استان‌ها برنج و شکر توزیع خواهند کرد؟ ادامه داد: شعب فروشگاه‌های رفاه در سراسر کشور این اقلام تنظیم بازاری را عرضه خواهند کرد.

با توجه به گفته‌های این مسئولان، به نظر نمی‌رسد توزیع برنج و شکر دولتی از امروز آغاز شود و هماهنگی لازم در برنامه ریزی‌ برای توزیع این کالاها وجود ندارد.