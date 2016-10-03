جاسوس اوکراینی در حال جمع‌ آوری اسرار نظامی در روسیه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه امروز از دستگیری یکی از اعضای برجسته سازمان اطلاعات وزارت دفاع اوکراین خبر داد.

بر این اساس، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در این باره اعلام کرد: «رومان ساشچنکو» (Roman Sushchenko) عضو برجسته سازمان اطلاعات وزارت دفاع اوکراین را حین جمع آوری اطلاعات محرمانه وزارت دفاع روسیه بازداشت کرده است.

در بیانیه سرویس امنیت فدرال روسیه در این باره آمده است: «رومان ساشچنکو» به صورتی هدفمند اطلاعات محرمانه دولتی در خصوص فعالیت‌ های نیروهای مسلح روسیه و نیز اطلاعات نیروهای گارد ملی این کشور را جمع‌آوری می کرد که می‌توانست در صورت فاش شدن به قابلیت‌ های دفاعی کشور آسیب جدی وارد آورد.

در ادامه این بیانیه آمده است: هم اکنون سرویس امنیت فدرال روسیه علیه این تبعه اوکراین به اتهام جاسوسی پرونده قضایی تشکیل داده است.