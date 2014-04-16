خودروهای زرهی طرفداران روسیه وارد اسلاویانسک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه تحولات شرق اوکرین بعدازظهر امروز چهارشنبه 6 خودروی زرهی وارد شهر اسلاویانسک شدند. این خودروها حامل طرفداران روسیه هستند به طوری که آنها با خود پرچم های روسیه را حمل می کنند.

بر اساس این گزارش، بر روی هر یک از این خودروهای زرهی چندین نفر که لباس های نظامی خاصی برتن دارند نشسته اند. این خودروها هم اکنون در مقابل ساختمان شورای شهر که در چند روز گذشته در تسخیر طرفداران روسیه بوده پارک شده اند.

ورود این افراد و خودروهای زرهی به اسلاویانسک در حالی است که از روز یکشنبه هفته جاری ارتش اوکراین عملیات ضد تروریستی را آغاز کرده تا هواداران روسیه را که اقدام به اشغال ساختمان های دولتی کرده اند بازداشت کند.

مجموع این تحولات موجب شده تا "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه، نسبت به در گرفتن جنگ داخلی در اوکراین هشدار بدهد. از سوی دیگر کشورهای غربی مسکو را در به راه افتادن آشوب در شهرهای شرقی اوکراین دخیل می دانند و تهدید کرده اند اگر روسیه دست از اقدامات خود در این شهرها نکشد تحریم های بیشتری را علیه کرملین اعمال می کنند.

در این میان پوتین به طور مجزا با رهبران کشورهای غربی از جمله "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، و "انگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، در مورد تحولات اوکراین گفتگو کرده است.

تماس تلفنی پوتین و اوباما در حالی اتجام شد که مواردی همچون سفر "جان برنان" رئیس دستگاه جاسوسی آمریکا به کی یف و ایجاد مزاحمت یک فروند جنگنده روسی برای ناو هواپیمابر آمریکا سایه سنگینی بر گفتگوهای رهبران دو کشور انداخته بود.

رئیس جمهور روسیه در این تماس تلفنی به شدت از مداخله آمریکا در امور اوکراین انتقاد کرده و خواستار توضیحاتی در مورد دلایل و اهداف سفر برنان به کی یف شد.

از سوی دیگر باراک اوباما نیز در این تماس تلفنی نگرانی عمیق واشنگتن را در مورد حمایت مسکو از اقدامات مسلحانه جدایی طلبان هوادار روسیه، که خطری برای ضعیف شدن و بی ثباتی دولت اوکراین هستند ابراز کرد.

به گزارش مهر، شاید غرب گرایان حاضر در کی یف هیچ گاه فکر نمی کردند که پس از پیروزی آنها بر "ویکتور یانوکوویچ" و کنار گذاشتن او از ریاست جمهوری اوکراین، بحران این کشور ادامه پیدا کرده و منجر به تلاش شهرهای شرقی آن برای کسب استقلال از کی یف شود. بحران این کشور دیگر از دست بازیگران داخلی خارج شده و هم اکنون تبدیل به موضوعی برای کشمکش میان روسیه و غرب شده است و در این میان باید دید ابزارهای کدام طرف برای پیروزی بر طرف دیگر بهتر است.