۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۷:۳۶

وزیر اقتصاد به مقام والای شهدای سمنان ادای احترام کرد

سمنان - وزیر اقتصاد و دارایی در آغاز دومین روز از سفر خود به سمنان با حضور در گلزار شهدای مرکز استان یاد و خاطر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا صبح سه شنبه و در آغاز دومین روز از سفر خود به استان سمنان در گلزار شهدای امامزاده یحیی(ع) حضور یافت و با قرائت فاتحه نسبت به شهدای والا مقام جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی و مدافعان حرم ادای احترام کرد.

طیب نیا در سخنانی کوتاه مقام شهدا را والاترین مقام ها نزد خدای متعال دانست و گفت: پیشرفت، عزت و عظمت ملت ایران در روزگار کنونی مرهون رشادتهای بزرگ مردانی است که رفتند تا ما امروز در جامعه خدمت کنیم لذا پاسداشت این بزرگواران رسالتی بر دوش ما است که قطعا خدمت رسانی و انجام وظیفه نسبت به مردم مهمترین نوع ادای این دین خواهد بود.

استاندار سمنان، مقام های ارشد اجرایی و اعضای شورای تامین علی طیب نیا را در این مراسم همراهی می کنند.

وزیر اقتصاد همچنین بعد از این مراسم راهی استانداری می شود تا در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان حضور پیدا کند.

طیب نیا در پایان سفر خود به سمنان عصر امروز از شهرک صنعتی این شهرستان بازدید خواهد کرد.

