کتابخوان به «نبرد رئیسعلی» پرداخت/ بهمن پگاه راد تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشست های کتابخوان فارس که توسط اداره کل کتابخانه های استان فارس برگزار می شود، ظهر سه شنبه در تالار مصطفوی دانشگاه شیراز نشست کتابخوان تخصصی «زبان و ادبیات فارسی» برگزار شد که در ابتدا سعیده ابراهیمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس برگزاری نشست های کتابخوان را در راستای ترویج تخصصی کتابخوانی عنوان کرد و گفت: از ادبیات و زبان فارسی در خاستگاه آن سخن گفتتن کار آسانی نیست. زیرا آنچه امروز به عنوان زبان و ادبیات فارسی می شناسیم محصول هزاران سال زیست در این سرزمین است.

نشست های کتابخوان شاه بیت فعالیت های کتابخانه ها

سعیده ابراهیمی با اشاره به اینکه نشست های کتابخوان با رویکرد ترویج کتابخوانی در نهاد کتابخانه ها تاسیس شد، افزود: این نشست ها که به طور تخصصی دنبال می شود شاه بیت فعالیت های کتابخانه های عمومی سراسر کشور قرار دارد.

وی با توجه به برگزاری بزرگداشت بهمن پگاه راد، نویسنده پیشینه ادبیات کودک و نوجوان استان فارس که این نشست به وی اختصاص یافت، بیان کرد: کتاب های این نویسنده خوش ذوق کشور موجب تحول در ادبیات کودک و نوجوان استان شده است.

در ادامه این نشست که با حضور پروفسور جعفر مهراد، چهره ماندگار علم اطلاعات، بهاره شفیعی، معاون فرهنگی ارشاد فارس و زهرا افتخاری، مدیرکل مراکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان برگزار شد، شراره ریاحی به معرفی کتاب «دستور زبان داستان» نوشته احمد اخوت پرداخت و این اثر را مناسب منتقدین و نویسندگان ادبیات فارسی دانست.

ریاحی نقطه ضعف کتاب یادشده را سختی نثر آن عنوان کرد و افزود: خواننده کتاب «دستور زبان داستان» باید با نظریه های ادبی آشنایی کامل داشته باشد تا آنرا درک نماید.

همچنین محمد مرادی از نویسندگان و فعالان ادبی شیراز به معرفی کتاب «از زبان شناسی به ادبیات» تالیف کورش صفوی پرداخت و بیان کرد: این کتاب را دو انتشارات به بازار نشر دادند، البته کتاب یادشده متفاوت از اثری از صفوی با عنوان «زبان شناسی و ادبیات» است.

مرادی، یادآور شد: کتاب «از زبان شناسی به ادبیات» با نگاهی جدید و علمی مباحث را مطرح ساخته که در جلد نخست به نثر در 11 فصل می پردازد و در جلد دوم که به شعر اختصاص دارد، 10 فصل را به جستجوی شعر پرداخته است.

کتایون نمیرانیان، استاد دانشگاه شیراز نیز در این نشست به معرفی برخی آثار در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران باستان اشاره و در حوزه خاطره نویسی کتاب «لنگه کفش» را معرفی کرد.

وی با بیان اینکه کتاب «لنگه کفش» را مادرش نگاشته به معرفی آن پرداخت و گفت: این کتاب که حاوی ادبیات شفاهی است نشر نوید شیراز به بازار نشر عرضه داشت.

همچنین محمد کشاورز، نویسنده مجموعه داستان های ایرانی و از چهره های ادبی مطرح شیراز معرفی کتاب کرد.

کشاورز که اردیبهشت امسال کتاب «روباه شنی» را از سوی نشر چشمه به علاقه مندان ادبیات ارایه کرد با اشاره به اینکه کتاب یادشده در آستانه چاپ سوم قرار دارد، افزود: «روباه شنی» پنجمین مجموعه داستان کوتاهی است که به چاپ می رسانم که حاوی 9 داستان است.

در ادامه این نشست که با حضور علاقه مندان به زبان و ادبیات فارسی برگزار شد، کامران پارسی نژاد، عضور انجمن قلم ایران به معرفی آثار و کتاب های بهمن پگاه راد پرداخت.

ادبیات ایران وامدار نویسندگان و آثار ادبی شهر شیراز

پارسی نژاد با بیان اینکه ادبیات ایران وامدار نویسندگان و آثار ادبی شهر شیراز است، عنوان کرد: شیراز مادر ادبیات کشور است و ویژگی های این شهر محدود به ادبیات کلاسیک نیست.

وی با توجه به اینکه شیراز دارای نویسندگان شاخصی در حوزه داستانی است، یادآور شد: در حوزه ادبیات داستانی شوربختانه متولیان فرهنگی نقش این حوزه ادبی را در تحولات فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی نادیده انگاشته و متاسفانه روند روبه رشدی در این باب نداشتیم.

عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایران پیرامون آثار و اندیشه های بهمن پگاه راد نیز با اشاره به قرار گرفتن نوشته های پگاه راد و امین فقیری در مجموعه «100 نویسنده»، بیان کرد: مهم ترین ویژگی آثار پگاه راد بومی بودن و توجه به فرهنگ غنی منطقه ایست که وی را در زمره نویسندگان خلاق قرار داده است.

پارسی نژاد قلم نویسنده کتاب «نبرد رئیسعلی» را متبحرانه دانست و افزود: پگاه راد در آثاری که خلق می کند شاخص ها و ویژگی های استان فارس را درشت نمایی کرده است.

وی همچنین حادثه محوری و تعلیق و رمز و راز نهفته را از نکات برجسته آثار پگاه راد عنوان کرد و گفت: این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در انتخاب عنوان کتاب های خود از عناصر یادشده به خوبی بهره می برد.

عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایران خواستار فراهم شدن زمینه برای پژوهشگران و نویسندگان فارس شد تا افسانه ها و حکایت های مردم این استان را گردآوری و تدوین کنند.

گفتنی است در پایان نشست تخصصی کتابخوان «زبان و ادبیات فارسی» که در دانشگاه شیراز برگزار شد از 40 سال تلاش صادقانه بهمن پگاه راد تجلیل شد.