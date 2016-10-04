سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از تأسیسات هسته‌ای فردو و اراک و گفتگوهای انجام شده با کارشناسان دستگاه‌های مرتبط با اجرای برجام توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: با جمع‌بندی این اطلاعات، گزارش ۶ ماهه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک حداکثر تا یکشنبه هفته آینده آماده می‌شود.

وی تصریح کرد: ممکن است تا آن روز بازدیدی از UCF اصفهان نداشته باشیم، چرا که گزارش‌های لازم از این بخش را هم گرفته‌ایم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: یکشنبه هفته آینده گزارش ما تکمیل می‌شود اما با توجه به اینکه مجلس هفته آینده به دلیل تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل است، زمان قرائت این گزارش توسط هیأت رئیسه مجلس تعیین خواهد شد.

نقوی حسینی گفت: روز گذشته نشست مفصلی در کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی داشتیم و بخش‌های مختلف گزارش را مشخص کردیم؛ هر کدام از اعضای کمیته نیز مسئول جمع‌بندی و نهایی کردن یک بخش از گزارش شدند.

وی افزود: تا فردا (چهارشنبه) پیش‌نویس اولیه گزارش تهیه می‌شود و تا یکشنبه هفته آینده نیز گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند شش ماهه اجرای برجام تکمیل و آماده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام، وزارت امور خارجه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از روند اجرای توافق هسته‌ای ایران و غرب به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد و این کمیسیون نیز باید هر شش ماه یکبار روند اجرای برجام را به صحن مجلس گزارش دهد؛ گزارش سه ماهه اول و دوم اجرای برجام، به ترتیب در ۲۶ فروردین ماه و ۲۶ تیرماه امسال از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد.