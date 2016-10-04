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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

اختصاصی مهر؛

گزارش ۶ ماهه اجرای برجام یکشنبه ۱۸ مهر آماده می‌شود

گزارش ۶ ماهه اجرای برجام یکشنبه ۱۸ مهر آماده می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تکمیل و نهایی شدن گزارش شش ماهه اجرای برجام تا یکشنبه هفته آینده خبر داد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از تأسیسات هسته‌ای فردو و اراک و گفتگوهای انجام شده با کارشناسان دستگاه‌های مرتبط با اجرای برجام توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: با جمع‌بندی این اطلاعات، گزارش ۶ ماهه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک حداکثر تا یکشنبه هفته آینده آماده می‌شود.

وی تصریح کرد: ممکن است تا آن روز بازدیدی از UCF اصفهان نداشته باشیم، چرا که گزارش‌های لازم از این بخش را هم گرفته‌ایم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: یکشنبه هفته آینده گزارش ما تکمیل می‌شود اما با توجه به اینکه مجلس هفته آینده به دلیل تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل است، زمان قرائت این گزارش توسط هیأت رئیسه مجلس تعیین خواهد شد.

نقوی حسینی گفت: روز گذشته نشست مفصلی در کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی داشتیم و بخش‌های مختلف گزارش را مشخص کردیم؛ هر کدام از اعضای کمیته نیز مسئول جمع‌بندی و نهایی کردن یک بخش از گزارش شدند.

وی افزود: تا فردا (چهارشنبه) پیش‌نویس اولیه گزارش تهیه می‌شود و تا یکشنبه هفته آینده نیز گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند شش ماهه اجرای برجام تکمیل و آماده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام، وزارت امور خارجه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از روند اجرای توافق هسته‌ای ایران و غرب به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد و این کمیسیون نیز باید هر شش ماه یکبار روند اجرای برجام را به صحن مجلس گزارش دهد؛ گزارش سه ماهه اول و دوم اجرای برجام، به ترتیب در ۲۶ فروردین ماه و ۲۶ تیرماه امسال از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد.

کد مطلب 3787113

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