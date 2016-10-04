اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

محمدرضا هرمزی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد ۳ نفر از اساتید حادثه دیده این دانشگاه صبح امروز مورد عمل جراحی قرار گرفته اند و روند درمان آنها با موفقیت طی شده است.

وی افزود: عمل جراحی بر روی ۲ نفر از اساتید حادثه دیده این دانشگاه نیز اکنون در حال انجام است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: یکی از اساتید حادثه دیده این دانشگاه نیز از صبح امروز مورد عمل جراحی قرار گرفته و هنوز جراحی وی به اتمام نرسیده است.

هرمزی نژاد تاکید کرد: صدمات اعضای هیات علمی این دانشگاه شامل شکستگی کمر، پا و دست بوده است.

وی با بیان اینکه علت بروز حادثه روز گذشته این دانشگاه هنوز مشخص نشده است، گفت: ما پیگیر علت حادثه سقوط آسانسور سلف مرکزی این دانشگاه هستیم.

مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: قرار است کارشناسان سازمان آتش نشانی و شرکت تعمیرات آسانسور در جلسه ای موضوع را بررسی کنند تا علت بروز حادثه مشخص شود.

هرمزی نژاد تاکید کرد: علت این حادثه باید از سوی کارشناسان اعلام شود.