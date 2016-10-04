۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

رئیس آب و فاضلاب شهری لیکک:

توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر لیکک ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دهدشت - رئیس آب و فاضلاب شهری لیکک گفت: پروژه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر لیکک ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام مختاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اصلاح شبکه توزیع آب در این شهر تا یک ماه آینده پایان می یابد.

وی بیان داشت: همچنین در یک ماه گذشته ۴۰ کنتور آب در سطح شهر لیکک و روستاهای اقماری تعویض شد.

مختاری تصریح کرد: همچنین در این مدت بیش از ۱۸ انشعاب آب نیز برای شهروندان لیککی نصب شد.

وی بیان داشت: دوربرداری چاه شماره پنج شهر لیکک نیز در پایان ماه جاری پایان می یابد.

مختاری تصریح کرد: دبی خروجی آب شرب شهر لیکک با اتمام این پروژه ۲۰ لیتر بر ثانیه افزایش می یابد.

کد مطلب 3787215

