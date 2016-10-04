دعوت اوباما به «جهنم» از سوی رئیس جمهور فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رودریگو دوترته»، رئیس جمهوری فیلیپین طی سخنان امروز خود با اشاره به این که آمریکا از فروش سلاح به این کشور خودداری می کند، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت: برو به جهنم.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری فیلیپین ضمن بی اهمیت خواندن تصمیم آمریکا در خصوص عدم فروش تسلیحات نظامی به کشورش گفت که فیلیپین می تواند تسلیحات مورد نیاز خود را از چین و روسیه تهیه کند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فیلیپین در حال بازبینی در متحدین خود است، دلیل این تصمیم را پس زده شدن کشورش از سوی واشنگتن دانست و گفت که من با آمریکا به هم می زنم. وی روشن نکرد که منظورش از به هم زدن چیست.

وی که این سخنان تند و تیز را در مانیل، پایتخت فیلیپین ایراد می کرد، با بیان اینکه روسیه و چین حاضر به فروش تسلیحات به کشورش شده اند، گفت: هرچند ممکن است شما از این سخنان ناخرسند شوید، اما حفظ تمامیت این جمهوری و سلامت مردم وظیفه من است.

وی افزود: اگر شما نمی خواهید تسلیحات بفروشید، من به سمت روسیه خواهم رفت. من فرماندهان نظامی را به روسیه فرستاده ام و روسیه گفته که نگران نباشید. ما هرآنچه که شما نیاز داشته باشد در اختیار داریم و به شما خواهیم داد.

«دوترته» همچنین در مورد موافقت چین با تحویل تسلیحات به کشورش افزود: اما در مورد چین، آنها گفتند فقط بیایید و امضا کنید تا همه چیز تحویل شما شود.

گفتنی است روابط میان دو کشور آمریکا و فیلیپین از زمان هشدار واشنگتن به این کشور در خصوص لزوم جلوگیری از اعدام معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر در فیلیپین که از سوی مانیل به عنوان دخالت در امور داخلی فیلیپین تلقی شده، به شدت رو به تیرگی گذاشته و منجر به ایجاد درگیری های لفظی شدید میان واشنگتن و مانیل شده است.