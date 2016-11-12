توافق امنیتی با آمریکا را نمی خواهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین علیرغم استقبال گرمی که از پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشت از مخالفت خود با ادامه توافق همکاری امنیتی مانیل- واشنگتن که در سال ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، سخن گفت.

اظهارات وی می تواند به منزله عدم استقرار هرچه بیشتر نیروهای آمریکایی در فیلیپین باشد.

به گفته دوترته، موافقت وی با اجرای این توافق در سال جاری میلادی (۲۰۱۶) نیز به این دلیل بوده که «دلفین لورنزانا» وزیر دفاع، پیشتر برای تمدید موافقتنامه با آمریکایی ها مذاکره کرده بود.

دوترته قبلا نیز گفته بود که توافق امنیتی دو کشور تنها به نفع سربازان آمریکایی است و انتظار دارد که ظرف دوسال آینده کشورش را عاری از حضور نیروهای خارجی ببیند.

وی حتی در پاسخ به تهدید آمریکا مبنی بر قطع کمک به دولت مانیل، گفت: میل خودتان است. ما به هر حال دوام می آوریم.

گفتنی است که روگرادنی فیلیپین از آمریکا به منزله متمایل شدن این کشور به چین و روسیه- رقبای سنتی دولت واشنگتن- است.