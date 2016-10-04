تعامل اصناف و ناجا عامل افزایش همکاری مردم با نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی هاشمی روز سه شنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف شهرستان دلیجان اظهار داشت: اصناف و کسبه همواره تعامل خوبی با نیروی انتظامی داشته اند و استمرار این تعامل را وظیفه و مسئولیت اجتماعی خود می دانند.

وی افزود: مشارکت اصناف و پلیس، اقدام ارزشمندی است که منفعت آن شامل حال تمام شهروندان می شود و با جلب بیشتر مردم به همکاری با ناجا، امنیت اجتماعی را ارتقا می دهد.

هاشمی خاطرنشان ساخت: بدون تعامل و همکاری تمام اقشار جامعه با نیروی انتظامی، نمی توانیم امنیت را به طور کامل در سطح جامعه برقرار کنیم و نتیجه این تعامل، از بین رفتن بسیاری از ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی است.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان تصریح کرد: برپایی همایش پلیس، امنیت و اصناف فرصتی است تا اصناف و نیروی انتظامی، شناخت بهتر و عمیق تری از مسئولیت ها و وظایف یکدیگر پیدا کنند که این شناخت نهایتا منجر به پیاده سازی و اجرای برنامه های دقیق تر و هدفمندتر ، جهت برقراری نظم در جامعه خواهد شد.

گفتنی است پایان بخش این مراسم سخنان حجت الاسلام کرامتی، امام جمعه شهر دلیجان بود که وی با اشاره به ماهیت بازار و اصناف به عنوان مهم‌ترین ارکان اقتصادی یک منطقه، خواستار رعایت اصول فقهی، شرعی و حقوق اسلامی در بازار و معاملات اصناف شد.