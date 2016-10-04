کنترل قاچاق در فروشگاهها به اصناف واگذار شد

محمد طحان پور در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت مبارزه با قاچاق کالا گفت: در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس اتاق اصناف و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، بازرسی فروشگاهها برعهده اتاق اصناف ایران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این طرح از سوی اتاق اصناف و اتحادیه لوازم خانگی صادر شده بود گفت: از این پس کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاهها را در بخش لوازم خانگی، این اتحادیه انجام می دهد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه از این پس هر اتحادیه ای صنف خودش را رصد می کند، اظهار داشت: از آنجایی که اتحادیه ها تسلط بیشتری بر حوزه های خود دارند و شناخت کافی نسبت به کالاهای قاچاق و فروشگاههای بدون پروانه دارند بنابراین تصمیم بر این گرفته شد تا اتحادیه ها مسئولیت نظارت و کنترل را بر عهده گیرند.

طحان پور با تاکید بر اینکه ما بدنبال آرامش در بازار هستیم گفت: بازرسان ویژه اتحادیه بازارهای سه راه امین حضور و شریعتی را رصد می کنند و گزارش های کامل را به اتحادیه می دهند.

وی با اشاره به اینکه از مسئولان درخواست کردیم تا تسهیلاتی را برای ترخیص کالاهای گمرک در نظر بگیرند، تصریح کرد: مسئولان قول همکاری دادند و به زودی عرضه کالاها در بازار افزایش می یابد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با تاکید بر اینکه بازار آرام است و کالاهایی گران نشده است گفت: فقط یکی دو قلم کالا افزایش داشت که مربوط به درخواست افزایش قیمت کالاهای ایرانی در حدود دو ماه پیش بود.