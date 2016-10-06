به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در آیین سی‌وهشتمین سالگرد شهادت شهید حجت‌الاسلام ابوتراب عاشوری در چغادک با تسلیت ایام ماه محرم و بزرگداشت سالروز شهادت شهید عاشوری با بیان اینکه شهید عاشورای در دوران خفقان رژیم ستم‌شاهی اهداف امام راحل را دنبال می‌کرد افزود: نقش این شهید در افزایش آگاهی و به حرکت درآوردن مردم بوشهر به گونه‌ای بود که پیشتاز مبارزه علیه رژیم ستم‌شاهی در منطقه جنوب کشور معرفی شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه شهید حجت‌الاسلام ابوتراب عاشوری سند افتخار استان بوشهر در مبارزه با رژیم طاغوت و پیروزی انقلاب اسلامی است گفت: شهید شیخ ابوتراب عاشوری پرچم‌دار نهضت انقلاب اسلامی در استان بوشهر و شهرهای جنوب به عنوان هویت مبارزه با طاغوت در این استان است.

دشتی با بیان اینکه شهید عاشوری در مبارزات خود علیه رژیم منحوس پهلوی شجاعانه و بی پروا سخن می‌گفت خاطر نشان کرد: این شهید درس مبارزه ضد استبدادی خود را از قیام عاشورا فرا گرفت و بدون هراس و ترس به رسوا کردن جنایات رژیم منحوس پهلوی می‌پرداخت.

وی حاضر بودن در جامعه و داشتن بصیرت و آگاهی را از جمله این ویژگی‌های این شهید دانست و تصریح کرد: شهید عاشوری نمونه کامل یک مبارز انقلابی است که درس خود را از نهضت عاشورا آموخته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزند شهید عاشوری هم در این مراسم درس‌آموزی در مکتب سید و سالار شهیدان و دستگیری از مستمندان را از ویژگی‌های شهید شیخ ابوتراب عاشوری عنوان کرد.