ادعای«رضائیان» احمقانه است/شکایت؛ مقدمه دستبرد جدیدبه اموال ایران

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکایت جیسون رضائیان از ایران به اتهام شکنجه روانی اظهار داشت: جیسون رضائیان جاسوس بود و اتهام او نیز ثابت شد و همه هم می‌دانند مجازات جاسوس در قوانین ما، اعدام است.

وی تاکید کرد: بنابراین آزاد شدن رضائیان نشان دهنده رأفت اسلامی در جمهوری اسلامی است و امتیاز بزرگی برای ما محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اینکه ادعا کند ۱۸ ماه تحت شکنجه روحی و روانی بوده، کذب محض است و جمهوری اسلامی نیز در جریان مذاکرات هسته ای نیازمند گروکشی و نگهداشتن شخصی مانند رضائیان به عنوان گروگان نبوده است.

نقوی حسینی تاکید کرد این آمریکایی ها بودند که خواهان مذاکره با ایران شدند؛ مگر ما خواهان مذاکره بودیم که کسی را به عنوان گروگان در مذاکرات نگه داریم؟!

وی اظهار داشت: این ادعا از اساس کذب و احمقانه است و جمهوری اسلامی نیز نهایت رأفت را در رابطه با این شخص به خرج داد اما اگر قصد شکایت دارد، شکایت کند؛ قطعا جمهوری اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوق وزارت امورخارجه با تمام اسناد و مدارک از حیثیت ملت و دولت ایران دفاع می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره چرایی مطرح شدن شکایت جیسون رضائیان از دولت ایران گفت: من تصور می‌کنم آمریکایی‌ها بدنبال آن هستند تا با این سوژه به بخش دیگری از اموال ملت ایران دستبرد بزنند و یک دزدی بین‌المللی دیگر راه بیاندازند.

نقوی حسینی ادامه داد: جیسون رضائیان برای آنها سوژه خوبی است که او را تشویق به شکایت از ایران کنند تا بخش دیگری از اموال ما را به این بهانه بدزدند.

وی تاکید کرد: این رفتار آنها یک بار دیگر نشان داد که آمریکایی ها هیچ وقت و در هیچ زمینه ای قابل اعتماد نیستند و نخواهند بود.

به گزارش مهر، جیسون رضائیان تبعه ایرانی‌الاصل دولت آمریکا که مدتی در کشورمان به اتهام جاسوسی بازداشت بود، چندی پیش و در جریان تبادل زندانیان با آمریکا آزاد شد؛ هفته گذشته واشنگتن پست درخبری اعلام کرد که رضائیان با شکایت به دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، مدعی شده است: «من در ایران به گروگان گرفته شده بودم و به لحاظ روانی در طول بازداشت ۱۸ ماهه خود شکنجه شده‌ام». وی دلیل این ادعای خود را تاثیرگذاری ایران بر روند مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده و خواستار دریافت غرامت از ایران شده است.