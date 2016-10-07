به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس، حجت الاسلام عبدالحمید خدری در جمع مردم دیلم اظهار داشت: مطالبه گری حق مردم است. وظیفه ما پیگیری مطالبات مردم است.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی نشست‌هایی که با مسئولان شرکت نفت داشتیم، دستاورد های خوبی حاصل شد. در جلسه‌ای که با شرکت نفت گچساران داشتیم، مقرر شد که درصدی از بودجه فرهنگی این شرکت به شهرستان های دیلم و گناوه اختصاص داده شود.

وی اضافه کرد: با رایزنی‌های خوبی که چندی پیش صورت گرفت، مشکلات ۴۰ ساله مردم هلیله و بندرگاه تا حدودی مرتفع شده و به زودی به‌طور کامل مشکلات مردم این منطقه رفع می‌شود.

خدری گفت: در دیداری که با رئیس کل گمرکات جمهوری اسلامی ایران داشتم، مشکلات ترخیص کالای یدکی در گمرکات دیلم، کنگان، دیر، بوالخیر و ریگ به زودی حل خواهد شد و ترخیص کالای یدکی از سر گرفته می‌شوند.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: پیگیر جلوگیری از انتقال دفتر پایانه‌های نفتی از خارگ به تهران هستم و با ملاقات‌های مکرر که با وزیر نفت داشته‌ام، دستور توقیف این کار تقریبا گرفته شده است.