اجراي طرحهاي كارآفريني درآمدي براي سازمان بهزيستي ندارد

بهرام بهرامسيري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در سال جاري طرحهايي در جهت ايجاد اشتغال و كارآفريني مددجويان تحت پوشش به اجرا در آمده و همچنين براي توسعه طرحهاي كارآفريني وامهاي خود اشتغالي 3 و 5 ميليون توماني نيز به زنان سرپرست خانوار و ساير مددجويان نيازمند پرداخت مي شود.

وي خاطر نشان كرد: طرحهاي كارآفريني در جهت كمك به تامين درآمد خانواده هاي نيازمند تحت پوشش اجرا مي شود و اصلا براي سازمان بهزيستي درآمد زا نيست وچنانچه درآمد ناچيزي نيزايجاد كنند به حساب مشاركتهاي مردمي سازمان واريز خواهد شد .

معاون كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي تاكيد كرد : نگاه بهزيستي به مددجويان حمايتي است و نه اقتصادي البته شايد در آينده نگاه اقتصادي نيز به آن اضافه شود .

بهرامسيري گفت: به منظور ايجاد اشتغال بيشتر براي مددجويان و معلولان تحت پوشش با وزارت كار و امور اجتماعي تفاهم نامه اي منعقد شده و بزودي تعداد زيادي مددجويان نيازمند تحت پوشش صاحب شغل خواهند شد .