به نیروهای ترکیه هرگز اجازه شرکت در عملیات موصل داده نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق با بیان اینکه وجود هرگونه نیروهای خارجی در خاک عراق تجاوز به حاکمیت این کشور است، تاکید کرد که هرگز به نیروهای ترکیه اجازه شرکت در عملیات آزادسازی موصل داده نخواهد شد.

العبادی با ابراز نگرانی از طرح ترکیه در عراق این امر را در مناسبات بین بغداد و آنکارا غیرقابل قبول دانست.

نخست وزیر عراق در نشستی خبری در استان کربلا اظهار داشت: وجود هرگونه نیروهای خارجی در اراضی عراق تجاوز به حاکمیت است و از پافشاری مقامات ترکیه بر حضور نیروهایشان در عراق تعجب می کنم.

وی همچنین تصریح کرد که به نیروهای ترکیه هرگز اجازه مشارکت در آزادسازی موصل داده نخواهد شد و نیروهای ترکیه باید بدانند که در عراق در تفریح به سر نمی‌برند.

گفتنی است که حیدر العبادی روز یکشنبه وارد استان کربلا شده و به منظور بررسی طرح های امنیتی برای حمایت از زائران حسینی در روز عاشورا با فرماندهان امنیتی و نظامی تشکیل جلسه داد.