العبادی:ترکیه خواهان شرکت درنبرد موصل است،ما هم می گوییم نه ممنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز شنبه پس از دیدار با «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا در بغداد با درخواست ترکیه برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل اعلام مخالفت کرد.

حیدر العبادی در گفتگو با خبرنگاران همراه کارتر گفت: می دانم که ترک ها خواستار مشارکت در عملیات آزادسازی نینوا هستند اما ما به آنها می گوییم ممنون. عراقی ها خودشان این کار را انجام می دهند و دیگر مناطق را آزاد خواهند کرد.

وی افزود: در حال حاضر کردها، عرب های سنی و شیعه، ترکمان، مسیحی ها و ایزدی های عراق در کنار هم برای آزادی موصل می جنگند و ما مشکلی نداریم. اگر نیازی داشته باشیم از ترکیه یا دیگر کشورهای همسایه کمک خواهیم خواست.

حیدر العبادی همچنین تصریح کرد که عراق خواهان روابط حسنه و عدم برخورد با ترکیه به عنوان یک کشور همسایه است اما نبرد موصل متعلق به عراقی هاست.

گفتنی است که بغداد بارها از آنکارا خواسته است نیروهای خود در پایگاه بعشیقه در شمال شرقی موصل را از عراق خارج کند اما ترکیه تا کنون به این درخواست بغداد پاسخ مثبتی نداده است.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با دور ماندن ترکیه از عملیات نظامی برای آزادسازی موصل مخالف است و خواهان مشارکت ارتش ترکیه در این عملیات است.

«حیدر العبادی» پیش از این نسبت به وقوع جنگ منطقه ای در صورتی که ترکیه بر باقی ماندن نیروهایش در خاک عراق و درخواست برای مشارکت در عملیات بازپس گیری موصل اصرار داشته باشد هشدار داده بود.