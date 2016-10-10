پرداختن به دفاع مقدس برای تولید آثار هنری بومی و ملی ضرورت دارد

کوروش زارعی در حاشیه بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور و در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هدفش از بازدید ازاین مناطق گفت: با توجه به اینکه من عضو شورای عالی تئاتر بسیج هنرمندان کشور نیز هستیم، بد نیست که به عنوان عضوی از این سازمان هر از چند گاهی از این فضاها و موقعیت هایی که در گذشته مورد هجوم دشمن قرار گرفته و در واقع بیانگر جان فشانی های شهدای ما است، بازدید کنیم و در این اتمسفر و موقعیت جغرافیایی قرار بگیریم.

وی افزود: حضور در این مناطق برای آدم هایی مثل من که دغدغه کارهای هنری در زمینه تئاتر و سینمای دفاع مقدسی را دارند، می تواند الهام بخش و زمینه ساز ایده هایی برای تولید یک اثر هنری در حیطه تئاتر، سینما و تلویزیون باشد.

عضو شورای عالی تئاتر سازمان بسیج هنرمندان کشور تصریح کرد: وقتی که آدم در چنین شرایطی قرار می گیرد سعی می کند که جریان سیال ذهن خودش را به کار بگیرد و با قراردادن خود در آن فضا به ایده هایی دست یابد که زمینه ساز کار خلاق و هنری باشد.

وی افزود: اینکه از موقعیتی چیزهایی بشنویم تا خود ما در آن موقعیت قرار گیریم خیلی تفاوت می کند. لذا دیدن و لمس کردن این منطقه از نزدیک و قرار گرفتن درموقعیت تاثیر بیشتری نسبت به شنیده ها و خوانده ها خواهد داشت.

بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس می تواند راهگشای تولید آثار هنری فاخر باشد

زارعی در خصوص اینکه بازدید از این مناطق چه تاثیری بر وی گذاشته است و به چه نتایجی در این سفر دو روزه رسیده است؟ گفت: حداقل تاثیری که این بازدید بر ما گذاشته است، این بوده که ذهن ما را مشغول کرده اما رسیدن به یک دید هنری کار ساده ای نیست و فردی که می خواهد یک اثر هنری خلق کند باید ساعت ها، روزها، ماه ها و حتی سال ها فکر کند تا بتواند آن ایده را خوب در ذهن خودش پرورش دهد تا آن را تبدیل به یک اثر هنری و نمایشی کند.

وی افزود: بازخورد این سفر شاید در برگشت ما از این مناطق بیشتر باشد، چرا که چون در تنهایی خود فکرمی کنیم کرد وبه نتایج و ایده هایی می رسیم که بعدا راهگشای تولید یک اثر هنری باشد.

مسئول مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور گفت: در مجموع، حضور ما ارتفاعات در بازی دراز و نوع مقاومتی که رزمندگان ما در این منطقه داشتند خیلی جذاب است و در واقع می تواند دست مایه تولید یک تئاتر، یک فیلم سینمایی و یا یک سریال تلویزیونی باشد.

وی یاد آور شد: همان طور که در سال های ۷۵ و ۷۶ در تدارک تولید یک نمایش با عنوان «خاک سبز» بودیم، برای اینکه بیشتر در جریان زمان جنگ و حال و هوای آن قرار بگیریم عوامل این نمایش به «شلمچه» و «خوزستان» سفر کردیم که حاصلش تولید دو اثر نمایشی با عناوین «خاک سبز» و «کانال کمیل» که هر دو جزء آثار فاخر نمایشی است شد.

زارعی تصریح کرد: این دو نمایش با تاسی از حضور در این مناطق عملیاتی به آثار فاخری تبدیل شدند که توانستند در جشنواره های مختلف جوایز بسیاری را کسب کنند و این موضوع قطعا در تداوم و انتقال دستاوردهای دفاع مقدس تاثیر گذار خواهد بود و امیدواریم این سفر هم بتواند تاثیر خودش را روی ما بگذارد و بتوانیم آثار خوب دفاع مقدسی را تولید کنیم.

تلاش های صورت گرفته در تولید آثار هنری دفاع مقدسی کافی نیست

وی در پاسخ به اینکه ابزار هنر، چقدر توانسته در معرفی ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس تاثیر گذار باشد نیز گفت: تلاش های در این زمینه صورت گرفته اما کم هست.

مسئول مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور افزود: به دلیل اینکه جنگ ما جنگ ۸ ساله و طولانی ترین جنگ معاصر در دنیا محسوب می شود. لذا به واسطه این طول زمانی که داشته، حرف های زیادی برای گفتن دارد و چیزهایی در این جنگ ۸ ساله است که هنوز تبدیل به یک اثر هنری اعم از یک فیلم سینمایی، رمان، تئاتر و...نشده است.

وی تصریح کرد: هنوز این ظرفیت و پتانسیل در دل این واقعه وجود دارد که ما بتوانیم دست به تولید آثار بدیع و فاخر بزنیم و حالا حالا اگر روی این جنگ و دفاع مقدس کار کنیم باز هم حرف هایی برای گفتن خواهیم داشت.

لزوم سرمایه گذاری در تولید آثار هنری دفاع مقدسی برای رسیدن به یک هنر بومی و ملی

زارعی خاطر نشان کرد: در این زمینه کارهایی شده، اما کم است. لذا اگر متولیانی که بودجه های فرهنگی کلان را در اختیار دارند برای ترویج و احیاء دفاع مقدس و دستاوردهای آن، درست روی این منابع برنامه ریزی کرده و آنها را درست هدایت و در این مسیر سرمایه گذاری و هزینه کنند قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی افزود: کسانی هستند که بودجه های چندین هزار میلیاردی در خدمتشان هست اما متاسفانه نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند. لذا من معتقدم اگر قرار است سینمای بومی، تئاتر بومی و ادبیات بومی داشته باشیم و قرار است به سینما و تئاتر ملی بپردازیم باید پرداختن به سینمای دفاع مقدس، تئاتر دفاع مقدس و ادبیات دفاع مقدس را مورد توجه قرار دهیم و پرداختن به آن هنر ملی ما است.

مسئول مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور تاکید کرد: جنگ و ۸ سال دفاع مقدس یکی از اتفاقات مهم ملی ما بوده که تاثیرات زیادی بر روی جامعه و مردم ما داشته و هنوز هم دارد و این می تواند دستاوردهایی را حتی در عرصه بین الملل هم برای ما داشته باشد.

وی گفت: ما باید فیلم ها و نمایشنامه هایی را بسازیم، رمان‌هایی را بنویسیم و اشعاری را بگوییم که بتواند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد و این پتانسیل در این مقاومت هشت ساله ما وجود دارد و این به شرطی است که مسئولین این بودجه ها را حرام نکنند و به هنرمندان اعتماده کرده و در اختیار آنها قرار دهند.

زارعی در پایان تاکید کرد: مسئولین می توانند در این راستا با دعوت از هنرمندان توانمند، معتقد و تحصیل کرده به خلق آثار شاخص و فاخر در این عرصه کمک کنند.

گفتنی است؛ کوروش زارعی از هنرمندان توانای عرصه تئاتر، تلویزیون و سینما است که در سریال تاریخی «یوسف پیامبر» نقش یکی از برداران حضرت یوسف را بازی می کرد.

وی هم اکنون مسئول مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور و عضو شورای عالی تئاتر سازمان بسیج هنرمندان کشور است.