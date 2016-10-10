مرجع صدور مجوز سایت همسریابی وزارت ورزش وجوانان/مسدود شدن ۷۰۰سایت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدکمال هادیانفر رییس پلیس فتا ناجا ضمن بیان اینکه چند سالی است شاهد فعالیت سایت‌های همسریابی در فضای سایبر هستیم و برخی از این سایت‌ها ادعا دارند که دارای مجوز از نهادهای و دستگاه‌های مختلفی هستند، گفت: تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت از سوی نیروی انتظامی یا پلیس‌ فتا برای فعالیت سایت‌های همسریابی داده نشده است.

وی افزود: با توجه به جرائم مختلفی که از سوی این سایت‌ها علیه کاربران صورت می‌گیرد، یکی از دغدغه‌های پلیس فتا برخورد با این‌گونه جرائم و سایت‌هاست.

وی با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و هتک حیثیت مرتبط با ثبت‌نام در سایت‌های همسریابی در پلیس فتا، افزود: این امر خود گواه غیرقانونی بودن فعالیت سایت‌های همسریابی بوده و گویای این است که این سایت‌ها با چه انگیزه‌ای فعال شده‌اند.

مسدود شدن بیش از ۷۰۰ سایت‌ همسریابی

سردار هادیانفر با اشاره به مسدود شدن بیش از ۷۰۰ سایت‌ همسریابی، از معرفی دارندگان این سایت‌ها به محاکم قضایی خبر داد.

رئیس پلیس فتا کشور در ادامه یادآور شد: حتی برخی از این سایت‌ها پا را فراتر گذاشته و ادعا داشتند که آن‌ها برای مشروعیت فعالیت خود در خصوص همسرگزینی از مراجع معظم و معزز تقلید استفتاء کرده و این عزیزان بر تائید بر فعالیت آن‌ها در فضای سایبر زده‌اند.

هادیانفر گفت: در حالی‌که بنابر استعلام پلیس فتا از دفاتر مراجع عظام تقلید ادعای کذب این سایت‌ها ثابت شده و مشخص شده که هدف گردانندگان سایت‌های همسریابی بیش از آن‌که حل مشکلات ازدواج جوانان باشد، کسب درآمد است و برای آن‌ها اصلاً مهم نیست که در این راه آبروی افراد ثبت‌نام کننده در سایت آن‌ها برود و یا برای این عزیزان از سوی مجرمانی که در این سایت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند مشکلاتی به وجود آید.

سردار هادیانفر تأکید کرد: پلیس فتا در طول سالیان گذشته بارها از سوی رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری و مکتوب در خصوص فعالیت سایت‌های همسریابی هشدار داده است که این سایت‌ها مجوز فعالیت ندارند و ادعای آن‌ها برای داشتن مجوز کذب است.

وی بابیان این‌که برخورد با جرائم فضای سایبر بر عهده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است، گفت: پلیس فتا با هماهنگی مراجع قضایی در خصوص جرائم مشهود برخورد می‌کنند و آن دسته از جرائمی هم که به‌صورت پنهان صورت می‌گیرد، نیز در صورت شکایت به مراجع قضایی و ارجاع پرونده به پلیس فتا به‌سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا حقی از هیچ شهروندی ضایع نشود.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به مصوبه جلسه بیست و هشتم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: راه‌اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی تنها با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد و هیچ نهاد یا دستگاه دیگری در کشور اجازه صدور مجوز برای سایت‌های همسریابی را ندارد.

سردار هادیانفر ادامه داد: ازاین‌رو وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی امر می‌تواند با جمع‌آوری لینک‌های این‌گونه سایت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی علیه سایت‌های همسریابی که ادعا دریافت مجوز از نهادهای دیگر دارد اقدام نماید.‌

وی گفت: تاکنون تنها سامانه ملی همسان گزینی با رویکردی خاص برای تسهیل ازدواج جوانان از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت گرفته است و نحوه فعالیت آن نیز بدین شرح است که دختران و پسران را به یکدیگر معرفی نمی‌کند بلکه واسطه‌های ازدواج که افراد مورد اعتماد مردم و خانواده‌ها هستند در این سایت فعالیت می‌کنند؛ این افراد اطلاعاتی که از دختران و پسران به منظور همسریابی در اختیارشان گذاشته‌اند را به اشتراک می‌گذارند.

این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: پلیس فتا از کلیه کاربران می‌خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی به این پلیس اعلام کنند.