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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی مساجد همدان خبرداد:

تجلیل از فعالان فرهنگی کانون‌های مساجد استان همدان

تجلیل از فعالان فرهنگی کانون‌های مساجد استان همدان

همدان- مدیر دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان از تجلیل فعالان فرهنگی کانونهای مساجد همدان خبرداد.

هادی فیض منش در گفت‌وگو با مهر گفت: به مناسبت فرا رسیدن بزرگداشت ۱۹ مهر سالروز بیانات مقام معظم رهبری در خراسان شمالی در خصوص کانونهای فرهنگی هنری مساجد، دبیرخانه کانونهای مساجد همدان برنامه های متنوعی برگزار می کند.

وی افزود: دیدار کارگروه مشورتی خواهران و برادران دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد همدان با نماینده ولی فقیه  در استان و امام جمعه همدان، برگزاری نشست صمیمی جمعی از منتخبین  کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان با معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان  و تجلیل از فعالان عرصه کتابخانه کانونها  و مدیران فعال در کانونهای مساجد از  برخی برنامه های اجرایی است.

وی ادامه داد: اهدای ۱۰۰ تابلو طرح تلاوت نور به مراکز مجری طرح در استان، اهدا  ۲ هزار و ۵۰۰  جلد کتاب  به کتابخانه های مساجد استان و برگزاری دوره آموزشی کتابداران  کانونهای مساجد از دیگر برنامه های اجرایی است.

کد مطلب 3792090

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