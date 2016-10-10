رهبر فعلی طالبان سالیان متمادی در پاکستان به تبلیغ مشغول بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «خامه»، رویترز گزارش داده است: مسجد الحاج در منطقه «کچلاک» در نزدیکی شهر کویته‌ ایالت بلوچستان پاکستان است که ملا هیبت‌الله آخوند زاده رهبر طالبان افغانستان سال‌های زیادی در آنجا آزادانه به تبلیغ پرداخته‌است.

این افشاگری جدید می‌تواند فشار بیش‌تری را به پاکستان مبنی بر اقدام برای سرکوب گروه‌های مخرب در این کشور وارد نماید.

ملا هیبت‌الله پس از کشته‌شدن «ملا اختر منصور» رهبر سابق گروه طالبان توسط هواپیماهای آمریکایی، در پاکستان به عنوان رهبر جدید این گروه برگزیده شد.

به نظر می‌رسد وی پس از اینکه به عنوان رهبر طالبان انتخاب شد، از نظرها پنهان شده و شاگردان، دوستان و خانواده خود را هم ترک کرده است.

«حافظ عبدالمجید» کسی که اکنون مسجد الحاج را در شهر کویته پاکستان اداره می‌کند به رویترز گفته‌ است: خود وی چندین سال زیر نظر ملا هیبت‌الله آموزش دیده‌ است.

وی در ادامه افزوده است: آخوند زاده نمی‌توانست همزمان هم آموزش شاگردان مدرسه دینی و هم رهبری طالبان را پیش ببرد.

این در حالی‌ است که دولت افغانستان همواره تاکید کرده است که رهبران گروه طالبان در پاکستان حضور دارند. اما این کشور در مبارزه با تروریست ها برخوردی دوگانه دارد و تنها طالبان پاکستان را که برای امنیت این کشور تهدید محسوب می شوند، هدف قرار می دهد.