سیزدهمین شماره مجله «اندیشه مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین شماره مجله «اندیشه مهر» به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر، با مطالب متنوعی شامل میزگرد، گفتگو، گزارش و یادداشت منتشر شد.

در این شماره گزارش هایی از نشست های «حکیم هزاره ها»، «بازخوانی کودتای ۲۸ مرداد از منظر دخالت آمریکا»، «بیست و دومین مراسم سالگرد درگذشت سید احمد فردید» و «همایش بزرگداشت روز شیخ اشراق»، گزارشی تحلیلی از انقلاب مشروطه و گزارشی از وضعیت فلسفه دین در ایران، منتشر شده است.

از جمله گفتگوهای منتشر شده در این شماره عبارت اند از: گفتگو در مورد «قوت و ضعف جامعه شناسی ایران» با تقی آزاد ارمکی، گفتگو با مهدی فرمانیان درباره امکان یا امتناع تعامل با سلفیت. همچنین به بهانه انتشار کتاب غرب زدگی توسط بنیاد فردید گفتگوهایی انجام شده است با بهروز فرنو و محمد رجبی دوانی.

کرامت انسانی در اندیشه متفکرین اسلامی، در گفتگو با قاسم پور حسن و گفتگو با غلامرضا جمشیدیها درباره ظرفیت های موجود در اندیشه ابن خلدون و گفتگوهایی با ناصرتکمیل همایون، احمد رهدار و محمدصادق کوشکی درباره مشروطه نیز از دیگر مصاحبه های منتشر شده در این شماره است.

گفتگوی ویژه این شماره، مصاحبه ای خودمانی با غلامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه است.

همچنین در بخش یادداشت ها، یادداشت منتشر نشده ای از مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر)، نوه شیخ فضل الله نوری دیده می شود. یاداشت هایی از یحیی قائدی ، یحیی یثربی، حسین فلسفی و عبدالله صلواتی، داوود مهدوی زادگان در این شماره به زیور طبع آراسته شده است.

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