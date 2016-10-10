انتقاد از تبعیض وزارت علوم میان دانشگاه آزاد و سایر دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد، فریدون رهنمای رود پشتی با بیان اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی محدودیت منابع با مدیریت مصارف صورت گرفته است، گفت: معتقدم این سیاست باید همچنان ادامه پیدا کند چراکه سیاستهای نادرست اخذ شده در دو دولت گذشته مانند افزایش رقبای دانشگاه، همچنان وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعداد دانشگاه های آزاد بیشتر از سایر دانشگاه های دنیاست، افزود: متاسفانه وزارت علوم به عنوان متولی آموزش عالی کشور به ساماندهی این بخش به صورت صحیح نپرداخته است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این در حالی است که دانشگاه آزاد استانداردهای وزارت علوم را تاکنون پذیرفته و این منطقی نیست که رعایت استانداردها تنها برای این دانشگاه اعمال شود در حالی که سایر زیر مجموعه های وزارت علوم تا استانداردهای موجود فاصله زیادی دارند.

رهنمای رودپشتی از مسئولان کشور خواست تا ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه آزاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد و برای برون رفت دانشگاه از چالشهای موجود، توزیع متوازن دانشجو متناسب با نیازهای کشور صورت گیرد.

وی با اشاره به تراز مثبت مالی دانشگاه در سال گذشته، گفت: دلیل موفقیت دانشگاه علیرغم تمامی مشکلاتی که از گذشته به آن ارث رسیده بود را می توان در مدیریت هزینه ها، افزایش بهره وری نیروی انسانی، چابک سازی سازمان و مکانیزه کردن امور عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد گفت: در اساسنامه این دانشگاه به عنوان یک بخش غیر دولتی اهداف و وظایف آن به روشنی مشخص شده است.

رهنمای رودپشتی با بیان اینکه اصلی ترین تعریف دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه نقش آفرین در حوزه علم و فناوری کشور است، افزود: بررسی بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می دهد، نقش بخش غیر دولتی در آموزش عالی برجسته است اما تعریف روشنی برای عملیاتی شدن ماموریت دانشگاه غیردولتی در دنیا وجود دارد.

وی اظهار داشت: در کشوری مانند ایران علیرغم همه تلاش های صورت گرفته در بخش آموزش عالی، اولین نقصانی که به نظر می رسد این است که ارتباط منطقی میان سازه های کسب و کار کشور و کنشگران عرصه آموزش عالی وجود ندارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد عنوان کرد: درصد قابل توجهی از درآمدهای دانشگاه وابسته به شهریه است، به همین خاطر در برنامه های ششم و هفتم توسعه در نظر گرفتیم که وابستگی دانشگاه به شهریه به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و منابع غیر شهریه ای از ۳ درصد سال ۹۲ به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.