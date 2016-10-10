به گزارش خبرنگار مهر، هادی سبزواری پیش از ظهر دوشنبه در شورای ورزش همگانی استان همدان اظهارداشت: در حال حاضر ۱۰۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان همدان فعال است.

رئیس هیئت ورزش های همگانی همدان گفت: ۱۴ ایستگاه در شهر همدان برای آقایان و ۲۲ ایستگاه برای بانوان راه اندازی شده و روزانه نزدیک به پنج هزار نفر در این ایستگاه ها فعالیت دارند.

وی بابیان اینکه در صورت مشارکت نهادهای اجرایی و آموزشی نظیر آموزش و پرورش، شهرداری ها، نیروی انتظامی و دانشگاه ها تعداد ایستگاه های ورزش صبحگاهی را به ۲۰۰ ایستگاه می رسانیم، گفت: حجم گسترده ای از فعالیت های ورزشی در ورزش های همگانی جمع شده است.

سبزواری بابیان اینکه هیئت ورزش های همگانی دارای ۳۳ کمیته است و بیش از ۵۰ رشته ورزشی را اداره می کند، گفت: گستره فعالیت ورزش های همگانی به اندازه چند هیئت و فدراسیون است.

رئیس هیئت ورزش های همگانی همدان در ادامه با اشاره به جایگاه ورزش همگانی استان همدان در کشور گفت: هم اکنون ورزش عصرگاهی در استان همدان فعال شده و انتظار می‌رود با برنامه ریزی دستگاه های اجرایی فرصت حضور کارمندان نیز در این برنامه فراهم شود.

سبزواری با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ سالن و باشگاه ورزشی در استان همدان وجود دارد، گفت: براساس چشم انداز سند تحول ورزش همگانی کشور ۳۰۰ سالن ورزشی برای فعالیت و توسعه ورزش همگانی در استان همدان تعیین شده است.

وی افزود: سالن های ورزشی همه روزه از ساعت ۶ تا ۸ صبح به صورت رایگان در اختیار آحاد مردم قرار گرفته و با اعزام مربی ورزش همگانی به خوبی در سالن ها ترویج یافته است.

سبزواری اضافه کرد: این برنامه هم اکنون در اغلب استان های کشور بین ساعت ۶ تا ۹ صبح به صورت رایگان اجرایی شده و به عنوان الگوی نمونه، همدان پیشتاز این طرح است.

رئیس هیئت ورزش های همگانی همدان با تاکید بر لزوم ترویج ورزش در بین کارمندان گفت: باید در اجرای این برنامه ها دستگاه های اجرایی استان همدان همکاری کنند.

وی خواستار لزوم توجه فرمانداران و شهرداران به برگزاری همایش های پیاده روی شد و افزود: دهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی استان همدان همراه با پخش زنده از شبکه سراسری سیما ۱۴ آبان ماه امسال به میزبانی شهرستان بهار برگزارمی شود.