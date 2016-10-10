حق مداری و حق محوری نهضت امام حسین(ع) موجب ماندگاری آن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد حاتمیان امروز دوشنبه در کارگاه آموزشی تاثیر نهضت حسینی در احیای دین مبین اسلام که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزارشد، با اشاره به محورهای کلیدی نهضت امام حسین(ع) گفت: حق محوری و حق‌مداری نهضت امام حسین(ع) موجب ماندگاری نام و یاد ایشان شد.

وی عنوان کرد: امت پیامبر(ص)، تکیه بر فضیلت‌ها و ارزش‌های الهی، خیرخواهی و نقش هدایتگری از دیگر محورهای ماندگاری نام و یاد امام حسین(ع) است و همه ما باید از امام حسین(ع) درس بگیریم و ایشان را الگوی خود قرار دهیم.

وی اظهارداشت: اگر حقیقت نهضت، آرمان مقدس نهضت، معرفت و شناخت و آگاهی عمیق در خصوص نهضت امام حسین(ع) به مردم معرفی می‌شد بهتر می‌توانستیم از این فضائل بهره ببریم.

مدیرکل ادیان و مذاهب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در نهضت امام حسین(ع) چه در مراسمات و برنامه‌ها و چه در تبیین اهداف پیرایه‌ها را آنقدر اضافه کرده‌ایم که اصل حادثه امام حسین(ع) گم شده است.

حجت الاسلام حاتمیان بیان کرد: ما بیشتر از آنکه در مورد تشنگی معنوی حسین(ع) حرف بزنیم تشنگی و بی‌آبی ایشان را مطرح کرده‌ایم اما باید دید که چطور شد ایشان بی‌رحمانه به شهادت رسید و هدف از قیام ایشان را برای مردم بازگو کنیم.

وی اضافه کرد: تمامی انسان‌های آزاداندیش نگاه الگویی به امام حسین(ع) دارند چون ایشان الگوی انسانیت، فضیلت‌ها و ارزش‌های اسنانی است.

وی همچنین به کتاب امام حسین و ایران که نوشته یک مشرق‌شناس خارجی است اشاره کرد و گفت: در این کتاب الگو بودن شخصیت امام حسین معرفی شده و نگاه غیرمسلمانان نیز به شخصیت این امام بزرگوار اشاره شده است.

مدیرکل ادیان و مذاهب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مسلمان در کشور وجود دارد، بیان کرد:دشمنان اسلام مسلمانان جهان را به افراط‌ گرایی تهدید می‌کنند و این اقدام متاسفانه از صفحات تاریک اسلام است که مسلمانانی که اندیشه و تفکر اشتباهی دارند زنان و کودکان را به نام مباره با شرک و کفر می‌کشند.

وی با اشاره به اهمیت قیام امام حسین(ع) عنوان کرد: این قیام از دو جهت حائز اهمیت است که یکی ماهیت و قیام خون بار تاریخ اسلام و دیگری لکه ننگی که بر سیمای رهروان راه پیامبر اسلام بود، است.

