پیکر شهیدان «آزادی، کرمانی، طباطبایی و معصومی» در مشهد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه تاسوعا و عاشورا حسینی پیکر مطهر سردار شهید حسن آزادی «جانشین تیپ ۲۱ امام رضا(ع)» و سه همرزم شهیدش به نام‌های شهیدان سید علی‌اکبرکرمانی، سید مرتضی طباطبایی و نجیب الله معصومی صبح دوشنبه با حضور علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، سردار کریمی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، عابدی مقدم مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، سردار نظری فرمانده سپاه امام رضا(ع)، سردار نجاتی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، فرماندهان نظامی و انتظامی، تنی چد از اعضای شورای شهر مشهد مقدس و مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور مشهد تشییع شد.

پیکر مطهر این شهیدان والامقام از مقابل مجتمع فرهنگی و مذهبی مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی تشییع شد؛ پس از طواف در حرم مطهر توسط آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد بر پیکر این اسوه‌های ایثار و شهادت طلبی نماز اقامه شد.

پس از اقامه نماز پیکر این آلاله‌های سرخ در گلزار شهدای بهشت رضا(ع) مشهد در کنار سایر همرزمانشان آرام گرفت، همچنین پس از این مراسم پیکر شهید نجیب الله معصومی به شهرستان‌ تربت حیدریه منتقل شد.

سردار شهید حسن آزادی «جانشین تیپ ۲۱ امام رضا(ع) در هشتم اسفند ماه ۱۳۶۲ در جزیره مجنون»، شهید سید علی‌اکبرکرمانی در «۲۱ بهمن ماه ۱۳۶۴ در منطقه فاو عراق»، شهید سید مرتضی طباطبایی در «۸ اسفند ماه ۱۳۶۲ در جزیره مجنون» و شهید نجیب الله معصومی متولد شهرستان تربت حیدریه در «۸ اسفند ماه ۱۳۶۲ در عملیات جزیره مجنون» به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.