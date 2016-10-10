ایران به دنبال اقتصاد انعطاف پذیر و مستقل از نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با المانیتور اعلام کرد که ایران به دنبال اقتصادی است که منعطف و مستقل از نفت باشد.

«علی طیب نیا» وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گذشته و در حاشیه اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) در مصاحبه ای از انجام برخی اصلاحات در نظام اقتصادی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خبر داد.

وزیر اقتصاد ایران در این باره گفت: ایران اقتصادی مقاومتی را دنبال می کند، وابستگی نفتی خود را کاهش داده، از استقراض بانکی کاسته و همچنین مشارکت اروپا در تأمین اعتبار قرارداد خرید هواپیمای بوئینگ را مورد پیش بینی قرار داده است.

وی در ادامه به بدعهدی آمریکا در عدم لغو کامل تحریم های ظالمانه علیه ایران بر اساس توافق هسته ای ۱۴ جولای (برجام) اشاره و تأکید کرد: آمریکا باید اقدامات بیشتری را برای تسهیل بازگشت هرچه سریعتر ایران به نظام مالی بین المللی به انجام رساند.

طیب نیا در اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ویژگی عمده اقتصاد مقاومتی، انطعطاف پذیری آن در برابر شوک هایی است که از بیرون (از مرزهای ایران) به کشور تحمیل می شود. لذا باید اتکاء به درآمدهای نفتی را در اقتصاد کاهش داد.

وی تأکید کرد: اقتصادِ منعطف در یک کلام به مفهوم دست یابی به رشد اقتصادی بالا به همراه افزایش سهم بهره وری در اقتصاد است.

این مقام اقتصادی ایران خاطر نشان کرد: تبدیل ارز در مقیاس کم با مشکل خاصی مواجه نیست؛ اما در تلاشیم تا مسائل موجود در راه انتقال مقادیر بالای ارز را حل کنیم. از آمریکا نیز انتظار داریم تا با برداشتن گام هایی ملموس به حل و فصل این مشکل اقدام نماید.

بدعهدی آمریکا در عدم تحقق وعده های خود در توافق هسته ای با ایران موسوم به «برجام» در حالی به اذعان رسانه های جمعی رسیده است که «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته از انجام کامل تعهدات ایران در برجام خبر داده و روز گذشته نیز درباره شکننده بودن آن به طرف غربی هشدار داده بود.