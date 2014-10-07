بهار اقتصاد ایران فرا رسید/ شرایط یک جهش بزرگ فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا گفت: در سال‌های گذشته 3 دوره مدیریت کشور را پشت سر گذاشتیم که در دوره اول سازمان‌ها به طور اقتضایی و بدون برنامه عمل می کردند و در دوره دوم دستگاه‌ها به دنبال برنامه های تفضیلی مکتوب رفتند که هیچگاه به طور کامل و دقیق اجرایی نشد.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: در دوره جدید ما تصمیم گرفتیم از این پس رویکردی برنامه ای، قاعده‌مند و معطوف به عمل مبتنی بر برنامه را در پیش بگیریم. برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با این هدف تدوین شده و افتخار ما این است که 22 واحد مجموعه وزارت اقتصاد سال 93 را با برنامه شروع نمودند.

طیب نیا به تشریح وضعیت عمومی اقتصاد کشور پرداخت و افزود: به اعتراف دوست و دشمن، نوساناتی که در اقتصاد ایران وجود داشت جای خود را به ثبات و آرامش داده و نشانه های این آرامش و اطمینان را می توان در کنترل نرخ تورم و ارز مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: در فضای ناآرام و عدم قطعیت، اولین چیزی که آسیب می بیند سرمایه گذاری و اشتغال است. وزیر اقتصاد یادآور شد: در آغاز سال جدید اعلام کردم بعد از کنترل تورم و آرامش، بهار اقتصاد ایران در راه است و این بهار، شکوفایی تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بوده که از ابتدای سال 1393 شروع شد.

وزیر اقتصاد با اعلام رقم 4،6 درصدی رشد تولید در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 92 گفت: علیرغم این رشد، هنوز نسبت به دو سال گذشته 10 درصد کاهش در تولید و 20 درصد کاهش در درآمد ملی داشتیم.

طیب نیا تأکید کرد: باید از طریق سرمایه گذاری در پروژه های موجه، به نرخ رشد اقتصادی بالایی که شایسته و در شأن کشورمان باشد برسیم. وی افزود: به دلیل شرایط مناسبی که در اقتصاد ایران بوجود آمده و خوشبینی ای که در سایر کشورها نسبت به کشورمان شکل گرفته، شاهد مراجعه سرمایه گذارانی هستیم که می خواهند از این فرصت طلایی که در اقتصاد ایران ایجاد شد، بهره مند شوند.

وی افزود: ایران پنجره فرصت بعدی برای اقتصاد جهانی است و فعالان اقتصادی نمی خواهند از این فرصت محروم شوند. طیب نیا موقعیت جغرافیایی ایران، مجاورت در بازارهای خوب، برخورداری از انرژی ارزان قیمت و نیروی جوان ماهر و ارزان قیمت را به عنوان شاخص های مناسب برای انتخاب ایران برای سرمایه گذاری نام برد.

وزیر اقتصاد در خصوص جایگاه نظام مالی در اقتصاد کشور گفت: شرایط برای یک جهش بزرگ در اقتصاد ایران در حال آماده شدن است و نیاز اصلی امروز ما، تأمین سرمایه در گردش بانک ها است.

وی دلایلی که باعث می شود بانک ها نتوانند نقش تأمین مالی را در کشور به خوبی ایفا کنند، کمبود سرمایه، حجم بالای مطالبات معوق، مطالبات بانکی معوق از دولت و درگیری بانک ها در امر بنگاه داری عنوان کرد.

طیب نیا با بیان اینکه باید تحولات اساسی در نظام مالی کشور داشته باشیم این تغییرات را شامل متوازن سازی نظام مالی کشور، روزآمد سازی، یکپارچه سازی و هماهنگ سازی نظام مالی کشور برشمرد.