روسای هیات مدیره هفت کانون خانه موسیقی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تعطیلات مرداد ماه خانه موسیقی جلسات هیات مدیره جدید کانون های تخصصی تشکیل شد که در جلسات اول روسای هیات مدیره و دیگر سمت های تعدادی از کانون ها مشخص شدند.

در اولین جلسه هیات مدیره کانون نوازندگان سنتی داریوش پیرنیاکان به عنوان رییس کانون، زیدالله طلوعی به عنوان نایب رییس و بهداد بابایی به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.

اولین جلسه کانون خوانندگان سنتی هم با حضور اعضای هیات مدیره این کانون برگزار شد و در آن با رای اعضا هنگامه اخوان به عنوان رییس کانون، نصرالله ناصح پور نایب رییس، قاسم رفعتی به عنوان سخنگو و مظفر شفیعی به عنوان دبیر هیات مدیره کانون انتخاب شدند.

در کانون پژوهشگران با توجه به یکسان بودن رای دو نفر از اعضا، محمدرضا فیاض به عنوان ربیس کانون (به مدت دو سال)، حمیدرضا عاطفی به عنوان نایب رییس (رییس دو سال دوم) و بهروز مبصری به عنوان دبیر جلسات برگزیده شدند.

در کانون نوازندگان کلاسیک فرزاد دانشمند به عنوان رییس کانون، علی اکبر کردبچه به عنوان نایب رییس و امیرپدرام طاهریان به عنوان دبیر اجرایی و سخنگوی کانون برگزیده شدند.

در کانون آهنگسازان با رای اعضای هیات مدیره تقی ضرابی به عنوان رییس کانون، وارطان ساهاکیان به عنوان نایب رییس و علی بکان به عنوان دبیر و سخنگوی کانون انتخاب شدند.

نخستین جلسه هیات مدیره کانون صدابرداران نیز تشکیل شد و در آن سوسن بخشایش به عنوان رییس کانون، مهدی سالک اردستانی به عنوان نایب رییس و علیرضا آزادگان به عنوان سخنگوی کانون برگزیده شدند.

در کانون ناشران هم غلامعلی علمشاهی به عنوان رییس کانون، صدرالدین حسین خانی به عنوان نایب رییس کانون، علی عزیزی به عنوان دبیر کانون و محسن رجب پور به عنوان سخنگوی کانون انتخاب شدند.

انتخاب رییس و دیگر سمت های کانون های خوانندگان کلاسیک، مدرسان و سازندگان ساز به جلسات آینده موکول شد.

پس از انتخابات کانون ها و مجمع عمومی خانه موسیقی، در مردادماه هیات مدیره کانون‌ها تعطیلات تابستانی داشتند و از هفته اول شهریور جلسات هیات مدیره کانون های تخصصی آغاز شده است.

جلسات هیات مدیره کانون های ۱۰ گانه طبق برنامه های اعلام شده در هر ماه برگزار می شود و بررسی آیین نامه عضویت، بررسی پرونده متقاضیان بیمه و عضویت در دستور کار قرار دارد و در صورت نیاز از متقاضیان آزمون عملی اخذ می شود.