خانه موسیقی همچنان در حال بررسی گزینه مدیرعامل/ سه ماه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۱۳ تیر ماه سال جاری سرانجام بعد از کش و قوس های فراوان صنفی و انتخاباتی مجمع عمومی عادی سالانه و انتخابات هیات مدیره و بازرس خانه موسیقی با حضور ۵۰ نفر از اعضای مجمع عمومی این نهاد برگزار شد و طی آن حمیدرضا نوربخش با ۴۴ رای، داود گنجه ای با ۴۲ رای، مسعود شعاری با ۳۵ رای، تقی ضرابی با ۳۴ رای، هنگامه اخوان با ۳۲ رای، سید محمد میرزمانی با ۳۱ رای، بهداد بابایی با ۲۸ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره، فرمان مرادی عضو علی البدل اول، رضا موسوی زاده عضو علی البدل دو و آذر هاشمی با ۳۹ رای بازرس اصلی و پوژنگ پروازی به عنوان بازرس علی البدل خانه موسیقی به جامعه هنری و رسانه ای معرفی شدند.

دوشنبه ۲۸ تیرماه؛ داود گنجه ای مدیر عاملی را نپذیرفت

اما در روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه بود که از سوی رسانه رسمی خانه موسیقی خبر تشکیل اولین جلسه هیات مدیره جدید خانه موسیقی منتشر و سید محمد میرزمانی آهنگساز، مدرس دانشگاه و مدیرکل اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس هیات مدیره این مجموعه در دوره جدید معرفی شد؛ گزینه ای که طی ماه های گذشته به عنوان یکی از اصلی‌ترین افراد برای تصدی پست مدیرعاملی خانه نیز مطرح شد اما سرانجام وی اعلام کرد که تمایلی برای پست مدیر عاملی ندارد.

به هر حال در جلسه ۲۸ تیر ماه درباره مسئولیت های داخلی هیات مدیره تصمیم گیری شد و پس از بحث و رایزنی، سید محمد میرزمانی به عنوان رئیس هیات مدیره خانه موسیقی، تقی ضرابی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و بهداد بابایی به عنوان دبیر و داود گنجه ای به عنوان قائم مقام خانه موسیقی انتخاب شدند. این در حالی بود که در آن جلسه مقرر شد ظرف ۱۰ روز بعد از تشکیل جلسه یعنی در تاریخ چهارشنبه ۶ مرداد هر یک از اعضای هیات مدیره در این مورد ویژه بررسی های داشته و نظرات خود را مطرح و در نهایت نسبت به معرفی و انتخاب مدیر عامل جدید اقدام کنند. این در حالی بود که حمیدرضا نوربخش مدیرعامل فعلی خانه موسیقی و البته سخنگوی جدید این نهاد می بایست به عنوان «مدیر عامل» همچنان به وظایف خود رسیدگی کند.

البته خبرها حاکی از آن بود که در همان جلسه اعضای هیات مدیره از داود گنجه ای نوازنده و عضو قدیمی هیات مدیره خانه موسیقی خواستند که به عنوان مدیرعامل در دوره جدید حضور داشته باشد که وی این پست را نمی پذیرد.

یکشنبه ۱۰ مرداد؛ حمیدرضا نوربخش و تقاضای یک فرصت طولانی تر

روز یکشنبه ۱۰ مرداد بود که خبر تشکیل تازه ترین جلسه هیات مدیره خانه موسیقی در رسانه ها منتشر شد، اما با وجود توافقات جلسه قبلی نه تنها مدیر عامل جدید معرفی نشده بود، بلکه گزینه های احتمالی این پست صنفی نیز به طور رسمی در رسانه ها مطرح نشده بود. به هر ترتیب در این جلسه ضمن بررسی مسائل مرتبط با خانه موسیقی و وضعیت موسیقی کشور خبر داده شد که هیات مدیره جدید اعتقاد دارند که حمیدرضا نوربخش به عنوان مدیر عامل جدید در این دوره نیز حضور داشته باشد که وی ضمن تقدیر از حسن نظر اعضا از آنها خواسته «با توجه به حساسیت وظیفه مدیرعاملی نهاد خانه موسیقی فعلا در انتخاب مدیرعامل عجله ای نداشته باشند و در فرصتی طولانی تر برای انتخاب مدیر عامل جدید اقدام نمایند.»

مدیر عامل جدید خانه موسیقی در این جلسه نیز معرفی نشد، تا اینکه آنها در همین نشست مقرر کردند «در فرصتی یک ماهه به بررسی برنامه گزینه های موجود برای سمت مدیرعاملی این نهاد بپردازد و در جلسه یک ماه آینده ( ۱۴ شهریور) مدیرعامل جدید معرفی شود» موضوعی که باز هم شکل جدی به خود پیدا نکرد و مهم ترین صنف موسیقی همچنان با مدیر عامل فعلی که تمایلی به حضور در این سمت ندارد، به کار خود ادامه می دهد.

یکشنبه ۱۴ شهریور؛ حمیدرضا نوربخش فعلا ماندنی است تا بعد...

یکشنبه ۱۴ شهریور ماه هم جلسه دیگری همچون جلسات رایج هیات مدیره نهادهای صنفی برگزار و مسائل مرتبط با هفدهمین جشن خانه موسیقی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه هم احمدعلی وفایی معاون مالی خانه گزارشی از وضعیت مالی را برای اعضای هیات مدیره قرائت کرد و در پایان با اشاره به تنگناهای مالی به ویژه در آستانه برگزاری جشن خانه از رئیس و دیگر اعضای خانه خواست تا نسبت به تامین مالی این نهاد توجه ویژه داشته باشند.

در این جلسه اعضای هیات مدیره طبق دستور جلسه قبل از تعطیلات مردادماه به بررسی گزینه های تصدی پست مدیرعاملی خانه موسیقی پرداختند و در نهایت با توجه به نزدیک بودن جشن سالانه این نهاد، باز هم به اتفاق آرا از حمیدرضا نوربخش خواستند جهت پیشبرد امور اجرایی و مدیریت تا برگزاری جشن در نیمه اول مهر ماه همچنان قبول مسئولیت کند.

و حالا جشن خانه موسیقی هم تمام شد و دیگر می بایست بررسی‌ها روی گزینه‌های مدیرعاملی انجام گرفته باشد و هرچه زودتر تکلیف معرفی مدیرعامل جدید خانه موسیقی یا ابقای رسمی نوربخش مشخص شود. البته نمی‌توان از نظر دور داشت که حضور حمیدرضا نوربخش در جریان برگزاری جشنواره موسیقی فجر و ماجراها و حواشی خاص آن در انتخاب مدیرعامل خانه موسیقی بی تاثیر نیست.

همچنین از هیات مدیره جدید انتظار می رود درباره گزینه های روی میزی که برای مدیریت نهاد خانه موسیقی اعلام آمادگی کردند، اطلاع‌رسانی کنند تا امکان تحلیل و بررسی دقیق تری از روند انتخاب مدیرعامل خانه موسیقی با توجه به سال سیاسی پیش رو فراهم شود.

به هر حال برپایی هفدهمین جشن خانه موسیقی به دبیری حمیدرضا نوربخش با معرفی آثار برگزیده موسیقی ایران و تجلیل تعدادی از هنرمندان پیشکسوت عرصه موسیقی، برپایی جلسات ماهانه اعضا در فرهنگسرای ارسباران، مشارکت مستقیم در برگزاری مراسم تشییع پیکر زنده یادان مصطفی کمال پورتراب، فرهنگ شریف و مجید نجاحی، پیگیری امور بیمه ای و صنفی اعضا، اعتراض به لغو برخی از کنسرت ها در استان خراسان، معرفی روسای هیات مدیره هفت کانون تخصصی خانه موسیقی از جمله نوازندگان سنتی، خوانندگان سنتی، پژوهشگران، نوازندگان کلاسیک، آهنگسازان، صدابرداران و ناشران، برگزاری تور تهرانگردی، رسیدگی به پرونده شکایت خانه موسیقی از پیروز ارجمند، انتشار بیست و دومین شماره فصلنامه خانه موسیقی ایران ویژه تابستان ۹۵ به سردبیری حمیدرضا عاطفی از جمله فعالیت های بود که گزارش های مشروح آن طی ماه های گذشته از سوی خانه موسیقی به رسانه ها اعلام شده است و این انتظار می رود که طی هفته های پیش رو با انتخاب مدیر عامل جدید، فضا به سمتی هدایت شود که مانند سال گذشته شاهد اتفاقات پرحاشیه نباشیم.