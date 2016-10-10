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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

رئیس دادگستری شهرستان اهر:

حل مشکلات طرح های تولیدی از اولویت های دادگستری اهر است

حل مشکلات طرح های تولیدی از اولویت های دادگستری اهر است

اهر - رئیس دادگستری شهرستان اهر گفت: حمایت از طرح های تولیدی و حل مشکلات این طرح ها در شهرستان اهر از اولویت های دادگستری است.

حجت الاسلام محمدعلی نظری در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر و در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دادگستری شهرستان اهر حمایت از طرح های تولیدی و حل مشکلات این طرح ها را به عنوان یکی از اولویت های مهم در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز حل مشکل بیکاری به یک دغدغه تبدیل شده است، از مسئولان و دستگاه های زیربط انتظار داریم با حمایت از طرح های اشتغال زا، زمینه اشتغال بیکاران را فراهم کنند و در صورت وجود مشکل قضایی نیز ما در کنار آنها هستیم.

رئیس دادگستری شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود خواستار نظارت بر نحوه مصرف  وام های پرداختی به طرح های اشتغال زا در شهرستان اهر از سوی ادارات زیربط شد.

کد مطلب 3792434

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