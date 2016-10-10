نارضایتی نماینده کهگیلویه از روند ساماندهی ورودی های شهر دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، عدل هاشمی پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت ماه محرم خواستار تبیین اهداف قیام امام حسین(ع) در جامعه شد.

نماینده شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده با اشاره به ورودی های شهر دهدشت گفت: متاسفانه هیچ کدام از ورودی ها دهدشت شرایط مناسبی ندارند.

وی با بیان اینکه ورودی های هر شهر مثل چشم آن شهر هستند، اظهار داشت:شهرداری باید با برنامه ریزی، ساماندهی ورودی را در اولویت قرار دهد.

هاشمی پور تصریح کرد:شهرداری باید از امکانات موجود خود برای ساماندهی ورودی ها به نحو احسن استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورودی های شهر دهدشت بیش از پنج سال است از سوی شهرداری نیمکاره رها شده اند.