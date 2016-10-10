روسیه نیز تولید نفت خود را کاهش خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه از تصمیم کشورش برای پیوستن به صف کاهش دهندگان تولید نفت خام خبر داد و دلیل این کار خود را کمک به ثبات بازار نفت عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، «ولادیمیر پوتین» که به عنوان سخنران در کنگره جهانی انرژی در استانبول ترکیه سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: در شرایط کنونی، ما توقف افزایش تولید نفت یا حتی کاهش تولید نفت خام را تنها راه درست برای حفظ ثبات در بازار انرژی جهانی می دانیم.

وی ادامه داد: روسیه آماده است تا به تلاش های انجام شده جهت کاهش تولید نفت خام ملحق شده و از دیگر صادر کنندگان نفت نیز همین خواسته را دارد.

به گفته «پوتین»، مازاد تولید محصولات هیدروکربنی که جهان اکنون با آن دست و پنجه نرم می کند، نتیجه ریزش بی سابقه سرمایه گزاری در این بخش است که به سبب افزایش زیاد قیمت ها طی ده سال گذشته صورت گرفت.

وی همچنین اعلام کرد که توسعه شیوه های بازگرداندن بازار نفت از رکود با دستیابی به منابع مالی که تولید کنندگان نفت را قادر به حرکت به سوی توسعه آن دسته از ذخایر نفتی کند که پیش از این توجیه اقتصادی برای استخراج نداشتند، دو برابر خواهد شد.

رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: همه اینها به تعدادی از کشورهای صادر کننده نفت کمک کرده تا تولید خود را افزایش داده و در نتیجه بازار با فاکتورهای جدی در اشباع نفتی و سقوط قیمت ها شد.