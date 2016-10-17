به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت خام اینترمدیت وست تگزاس آمریکا به حدود ۵۰ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید که ۱۹ سنت نسبت به معاملات دیروز کاهش داشت. معامله گران نفتی گفتهاند که قیمت نفت اینترمدیت وست تگزاس به دلیل افزایش میزان فعالیتهای مربوط به حفاری در ایالاتمتحده کاهش یافت. گزارش انتشاریافته توسط شرکت خدمات نفتی بیکر هیوز نشان میدهد که حفاریهای نفتی و تولید نفت در آمریکا با افزایش روبهرو بوده است که همین مسئله قیمت نفت را تا حدی کاهش داده است. قیمت نفت خام برنت LCOc۱ نیز با ۱۱ سنت کاهش نسبت به دیروز روبهرو شد که قیمت دیروز ۵۱ دلار و ۸۴ سنت بود. به گفته معاملهگران، افزایش ارزش دلار در هفت ماه اخیر نسبت به دیگر ارزهای رایج در سبد ارزی - که نتیجه بالا رفتن انتظارها برای افزایش نرخ بهره در بانک مرکزی فدرال بوده است- قیمت نفت را با کاهش روبهرو ساخته است.
قیمت نفت برنت با انتشار آمار مربوط به افزایش میزان تولیدات نفتی کشورهای عضو اوپک که به رکورد ۳۳.۶ میلیون بشکهای رسیده بود، با کاهش قیمت مواجه شد. شرکت اقتصادی برنشتاین انرژی در یادداشتی برای مشتریانش نوشت: « ما پیشازاین قیمت نفت را ۷۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته بودیم اما ازاینپس انتظار داریم که قمت نفت در حدود ۶۰ دلار در سال ۲۰۱۷ باشد و در سال ۲۰۱۸ به ۷۰ دلار برسد.»
باوجود کاهش قیمت در معاملات امروز ، تحلیلگران گفتهاند که معاملهگران برای راندن بازار به سمت کاهش بیشتر قیمت محتاط بودهاند چراکه اعتقاد داشتند طرح فریز نفتی و کنترل میزان تولیدات نفتی در کشورهای صادرکننده نفت اوپک بهزودی آثار خود را نشان خواهد داد.
اعضای اوپک قرار است در روز ۳۰ نوامبر گرد هم بیایند تا در مورد قیمت نفت با یکدیگر رایزنی کنند. اوپک امیدوار است که کشورهای غیر عضو نیز از این روند تبعیت کرده و میزان تولیدات خود را کاهش دهند. روسیه تاکنون بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت غیر اوپک موافقت کرده است که میزان تولیدات خود را کاهش دهد.
نظر شما