به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان بوشهر اظهار داشت: کاهش تصادفات و رسیدگی به موقع به حادثهدیدگان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باید در این راستا طرحهای مناسبی اجرا شود.
وی با اشاره به شناسایی ۳۷ نقطه حادثهخیز در جادههای استان بوشهر، خاطرنشان کرد: ۱۶ نقطه آن دارای تصادفات متعدد است که باید برای رفع خطر در این نقاط اقدامات عاجل انجام شود.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به توسعه محورهای بزرگراهی در نقاط مختلف استان بوشهر، ادامه داد: مسئولان وظیفه دارند که در راستای تامین امنیت مردم، وضعیت راهها را برای کاهش مخاطرات بهبود ببخشند.
وی خواستار افزایش تعداد اورژانس جادهای در محورهای پر تصادف استان بوشهر شد و بیان کرد: علاوه بر انجام طرحهای پیشگیرانه باید گشتهای نامحسوس پلیس راه در جادههای استان بوشهر نیز انجام شود.
باستی با اشاره به تلفات جادهای در محورهای جنوبی استان بوشهر، تصریح کرد: باید راهکاری اساسی از جمله نصب دوربینهای هوشمند کنترل سرعت در جاده ساحلی جنوب استان انجام شود.
کاهش ۷ درصدی تصادفات فوتی
رئیس پلیسراه استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: خودروهای حمل قاچاق با عنوان «شوتی» یکی از چالشهای مهم در راههای استان هستند که پلیس برخورد جدی با این خودروها را در دستور کار دارد.
سرهنگ جابر پاپری از افزایش ۱۴۲ درصدی برخورد با خودروهای شوتی در جادههای استان خبر داد و افزود: رانندگان این وسایل نقلیه توجهی به قوانین و مقررات ندارند و با سرعت غیرمجاز رانندگی میکنند.
وی از توقیف دو هزار و ۲۳۲ خودرو شوتی طی شش ماه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان از اولویتهای نیروی انتظامی است.
رئیس پلیسراه استان بوشهر از افزایش دوربینهای کنترل سرعت خودروها در جادههای استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: این دوربینها نقش مهمی در برخرد با خودروهای متخلف و حادثهساز دارند و در همه جادههای شریانی استان مستقر خواهند شد.
وی با اشاره به کاهش هفت درصدی تصادفات فوتی در جادههای استان بوشهر، ادامه داد: تعداد تلفات فوتی استان بوشهر از ۱۲۵ مورد در سال قبل به ۱۱۶ مورد رسیده است.
نصب ۳۱ دوربین هوشمند در استان بوشهر
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به اهمیت نصب دوربینهای هوشمند کنترل سرعت، اظهار داشت: نصب این دوربین ها باعث کاهش تصادفات و تلفات جادهای میشود.
حمیدرضا علم با اشاره به اینکه هماکنون ۱۶ دوربین در محورهای مختلف استان بوشهر نصب است، بیان کرد: امسال برنامهریزی شده است که همه محورهای استان بوشهر به دوربینهای هوشمند مجهز شوند.
وی از تجهیز محور چغادک - خورموج - کنگان و عسلویه به دوربین هوشمند در سال جاری خبر داد و گفت: ۳۱ دوربین جدید امسال در جادههای استان نصب خواهد شد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان بوشهر از خودروهای شوتی به عنوان یکی از عاملان اصلی بروز تصادفات در جادههای استان نام برد و بیان کرد: برای رفع این مخاطرات باید برخورد ماسبی از سوی پلیس با این خودروها انجام شود.
تکمیل بزرگراه دیلم به گناوه
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: عوامل انسانی مهمترین علت بروز تصادفات در جادهها است که باید تلاش شود تا احترام به قوانین و مقررات نهادینه شود.
فرزاد رستمی با اشاره به وضعیت مطلوب جادههای استان بوشهر، اضافه کرد: اجرای هشت محور بزرگراهی در استان بوشهر باعث میشود تا همه محورهای اصلی استان تبدیل به بزرگراه شود.
وی یکی از پرمخاطرهترین راههای استان بوشهر را بزرگراه دیلم به گناوه عنوان کرد و افزود: این محور امسال تکمیل میشود و امیدواریم که شاهد کاهش تصادفات و تلفات جادهای در این محور باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: رفع نقاط حادثهخیز استان را به عنوان یکی از برنامههای مهم در دستور کار داریم.
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