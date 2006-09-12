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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۲۰:۱۰

هشتم مهر آخرين مهلت شركت در مسابقه پوستر اديان توحيدي

هشتم مهر آخرين مهلت شركت در مسابقه پوستر اديان توحيدي

مهلت ارسال آثار پوستر به دبيرخانه نخستين جايزه جهاني اديان توحيدي هشتم مهرماه به پايان مي‌رسد و هيأت انتخاب كار خود را براي گزينش آثار برتر حاضر در مرحله نهايي آغاز مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، اتاق خبر جايزه جهاني اديان توحيدي اعلام كرد در اين مسابقه هر هنرمند ميِ تواند با سه اثر شركت كند، تكنيك آثار آزاد است و آثار مي‌تواند به روش سيلك اسكرين و ديجيتال چاپ شده باشد. ضمنا آثار هيچگونه پاسپارتو نداشته و روي هيچ سطح ديگري نيز نبايد چسبانده شود.

بيان آموزه‌ها و تعاليم اديان، بيان تصويري احوال رهبران اديان، نيايش و صلح و آشتي چهار موضوعي است كه بايد در طراحي آثار پوستر جايزه جهاني اديان توحيدي مورد توجه قرار بگيرد. آيدين آغداشلو، ابراهيم حقيقي، محمدحسين حليمي، حسين خسروجردي و فرشيد مثقالي هيات انتخاب جايزه جهاني اديان توحيدي هستند.

اسامي آثار برگزيده براي شركت در نمايشگاه همزمان با عيد سعيد فطر روز سوم آبان ماه اعلام خواهد شد. در ادامه يك گروه داوري متشكل از استادان و هنرمندان طراح و گرافيست از ايران و جهان، بطور مستقل آثار راه يافته به نمايشگاه را داوري كرده و جوايز ارزنده اي را به چهار اثر برگزيده اهدا خواهند كرد.

براي كسب اطلاعات بيشتر از نحوه شركت در مسابقه و آشنايي با قوانين آن مي توانيد به سايت اينترنتي اين مسابقه به نشاني www.mrawards.org مراجعه كنيد.

کد مطلب 379328

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