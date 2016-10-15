به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۷۵ الحاقی به قانون اصلاح بخش تعاون، مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرد تا زمینه لازم برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه را فراهم کند که این منوط به تهیه آئین‌نامه‌ای از سوی هیأت دولت شد.

سرانجام پس از حدود ۲ سال وقفه، آیین نامه ورود تعاونی‌ها به بازار بورس به تصویب هیأت دولت رسید و عملا فرآیند برنامه ریزی برای ورود رکن دوم اقتصاد کشور یعنی تعاونی‌ها به بازار بورس آغاز شد.

در نهایت هفدهم شهریورماه سال جاری بود که از اساسنامه تعاونی‌های عام برای ورود تعاونی‌ها به بورس رونمایی شد؛ اساسنامه‌ای که تا پیش از آن دست و پای تعاونی‌ها را برای ورود به بازار سرمایه بسته بود و اصلاح آن شرایط ورود این نهادها به بورس را فراهم کرد تا بتواند از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه استفاده کند.

اصلاح اساسنامه هر چند در گام نخست، مجوز ورود «تعاونی‌های عام» به بازار سرمایه را صادر می‌کند اما زمینه ورود تعاونی‌های متعارف را نیز به این بازار مالی فراهم می‌کند تا طبق گفته مسئولان اتاق تعاون، تا پایان سال آینده تعاونی‌های متعارف نیز بتوانند وارد بورس شوند.

بر همین اساس بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ورود تعاونی‌های سهامی عام به بازار سرمایه گفت: خوشبختانه اصلاح اساسنامه، زمینه‌ساز ورود تعاونی‌های سهامی عام به بازار بورس شده و مقدمات آن در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه محدودیت ورود تعاونی‌های سهامی عام به بازار سرمایه برداشته شده است، افزود: در حال حاضر ۱۴ تعاونی سهامی عام منتظر تایید اساسنامه در مجامع عمومی خود هستند تا زمینه برای فعالیت‌شان در بورس فراهم شود.

رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: امیدواریم با حضور این ۱۴ تعاونی سهامی عام در بازار سرمایه، بخشی از منابع مالی آنها از طریق بورس تامین شود.

عبداللهی ادامه داد: طی یک سال تا یک سال و نیم آینده، زمینه حضور تعاونی‌های متعارف در بازار سرمایه نیز فراهم می‌شود تا شاهد ورود حداکثری تعاونی‌ها در بازار بورس باشیم.