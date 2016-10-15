خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمدحسن محمودی: تخریب پل کارخانه قند و احداث زیرگذر ۱۵ خرداد یکی از بخش‌های مهم اجرای پروژه قطار حومه‌ای تهران-گرمسار محسوب می‌شود.

طی روزهای اخیر، این پروژه به یکی از خبرسازترین پروژه‌های شهری استان تهران تبدیل‌شده است، به‌طوری‌که ابتدا وزیر راه و شهرسازی با حضور در ورامین، دستور احداث زیرگذر ۱۵ خرداد و تخریب پل کارخانه قند را صادر کرد.

پس از آغاز عملیات تخریب پل کارخانه قند و تنها یک روز بعد از حضور وزیر راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر ورامین و شهرداری به دلیل عدم آماده بودن زیرساخت‌های لازم و راه‌های دسترسی و ایجاد ترافیک سنگین در محدوده اجرای پروژه، دستور توقف تخریب پل کارخانه قند را صادر کردند.

سرنوشت ۷۵ هزار تردد روزانه به یک پروژه مهم شهری گره‌خورده است

در این میان آنچه نگرانی شهروندان را افزایش داده، آن است که پروژه تخریب پل کارخانه قند و احداث زیرگذر ۱۵ خرداد به سرنوشت پل امام رضا(ع) دچار و چندین سال مردم با ترافیک و مشکلات متعددی روبرو نشوند.

باید به این نکته توجه داشت که پل کارخانه قند در مسیر تردد مردم ورامین به پایتخت قرار دارد و روزانه بیش از ۷۵ هزار تردد از این مسیر به سمت تهران صورت می‌پذیرد و هرگونه اشتباه محاسباتی در این زمینه می‌تواند ترافیک سنگین‌تری را در این محدوده به وجود آورد.

شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در موضوع پروژه پل امام رضا(ع) که طی روزهای اخیر فاز نخست آن به بهره‌برداری رسید، نشان داده که بر روی اجرای پروژه‌های شهری بر اساس طرح تفصیلی و جامع تأکید داشته و کیفیت و رعایت اصول فنی را فدای زمان نمی‌کند.

احقاق حق شهروندان ورامینی در اولویت قرار دارد

علی حیدریان طی روزهای اخیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به دنبال احقاق حق شهروندان ورامینی بوده و منافع مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهد.

احداث صحیح و درست پروژه‌های نظیر زیرگذر ۱۵ خرداد و پل امام رضا(ع) می‌تواند به توسعه شهری ورامین کمک شایانی کند

شهردار ورامین افزود: احداث صحیح و درست پروژه‌های نظیر زیرگذر ۱۵ خرداد و پل امام رضا(ع) می‌تواند به توسعه شهری ورامین کمک شایانی کند.

سید رضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین ۱۸ مهرماه در حاشیه نشست این شورا به خبرنگار مهر گفت: پس از بررسی‌های موجود، تصمیم‌گیری شد تا زمان تعیین تکلیف مسیرهای ورودی و آگاهی کامل شهروندان از این مسیرها، عملیات تخریب پل ۱۵ خرداد متوقف شود.

وی با اشاره به این نکته که مقررشده تا منافع شهروندان ورامینی در جریان احداث زیرگذر ۱۵ خرداد حفظ شود، افزود: اجرای درست و فنی زیرگذر ۱۵ خرداد و تأمین راه‌های دسترسی مناسب برای تردد شهروندان ازجمله موضوعاتی بوده که همواره در جلسات متعدد میان مسئولان شهری و مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است.

دو نظر متفاوت درباره اجرای یک پروژه مهم شهری

احمدی ادامه داد: تخریب بخشی از پل کارخانه قند از سوی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران زودهنگام انجام شد و این امر موجب ایجاد ترافیک سنگین برای مردم شده و نارضایتی شهروندان را به همراه داشته است.

از طرف دیگر این روزها دو نظریه متفاوت درباره نحوه اجرای پروژه در محدوده پل کارخانه قند ورامین مطرح‌شده که این امر بر گره‌های این پروژه مهم شهری افزوده است.

به نظر می‌رسد که ابتدا باید پل امام رضا(ع) به‌طور کامل تکمیل‌شده و سپس تغییرات در پل کارخانه قند ورامین را آغاز کرد

از طرفی علی حیدریان شهردار ورامین و مسئولان شهری منطقه بر اجرای درست و فنی زیرگذر ۱۵ خرداد تأکیددارند اما مسئولانی نظیر نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که باید به‌جای عبور مردم از زیرگذر، راه‌آهن از زیر عبور کند و این امر مشکل دوتکه شدن ورامین را برای همیشه مرتفع می‌سازد.

هرگونه تغییر در محدوده پل ۱۵ خرداد منوط به تکمیل پل امام رضا(ع) است

سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توجه به پروژه تخریب پل کارخانه قند ورامین اظهار داشت: باید هر نوع تغییر، تخریب و احداث پل ۱۵ خرداد در ورامین، منوط به تکمیل و بهره‌برداری از پروژه پل امام رضا(ع) شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد که ابتدا باید پل امام رضا(ع) به‌طور کامل تکمیل‌شده و سپس تغییرات در پل کارخانه قند ورامین را آغاز کرد.

وی با اشاره به این نکته که نباید با برخی تصمیم‌گیری‌ها موجب ایجاد مشکلات متعدد برای مردم شد، ادامه داد: درحالی‌که هنوز حدود ۴۰درصد پروژه مذکور باقی‌مانده، چه ضرورتی وجود دارد که ماه ها تردد مردم با مشکل روبرو شود.

نقوی حسینی با تأکید بر این نکته که باید از پروژه پل امام رضا(ع) درس گرفت، اضافه کرد: احداث پل امام رضا(ع) مشکلاتی را برای تردد مردم ایجاد کرد و باید ملاحظات لازم برای اجرای هرگونه پروژه‌ای در محدوده پل کارخانه قند در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به مسئولیت خطیر شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در این زمینه عنوان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به دنبال حمایت از حقوق مردم هستند و به همین خاطر اجازه بسته شدن مسیر مردم تا کسب اطمینان‌های لازم را نخواهند داد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، ایجاد راه‌های دسترسی مطمئن برای اجرای پروژه در محدوده پل ۱۵ خرداد را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: باید قبل از مسدود شدن راه مردم، گذرها و راه‌های دسترسی مطمئنی را ایجاد کرد تا شهروندان بدون دغدغه به عبور و مرور بپردازند.

نقوی حسینی یادآور شد: مشکلات و دغدغه های موجود را طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده ام و امیدواریم تصمیمات خوبی برای بهبود وضعیت موجود گرفته شود.

اجرای هرگونه پروژه شهری منوط به رعایت حقوق شهروندان است

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مطالعات لازم برای اجرای پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد انجام‌شده است، اظهار داشت: بنده به شهرهای مختلف کشور سفرکرده و زیرگذرهای گوناگونی را دیده‌ام و اگر پروژه شهری ورامین به‌درستی و بر اساس اصول فنی احداث شود، می‌تواند به توسعه شهری کمک کند.

بسیاری بر اجرای پلی به‌مانند امام رضا(ع) به‌جای زیرگذر ۱۵ خرداد تأکیددارند، درحالی‌که این امر مستلزم تملک فراوانی بوده که باید از سوی شهرداری انجام شود و این امر در توان مدیریت شهری نیست و بدون تردید موجب معطل ماندن اجرای پروژه می‌شود

وی افزود: بسیاری بر اجرای پلی به‌مانند امام رضا(ع) به‌جای زیرگذر ۱۵ خرداد تأکیددارند، درحالی‌که این امر مستلزم تملک فراوانی بوده که باید از سوی شهرداری انجام شود و این امر در توان مدیریت شهری نیست و بدون تردید موجب معطل ماندن اجرای پروژه می‌شود.

حیدریان با تأکید بر این نکته که شهرداری و شورای اسلامی ورامین به‌عنوان مدافعان حقوق شهروندان در این عرصه واردشده است، ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین اجرای هرگونه پروژه شهری را منوط به رعایت حقوق شهروندان می‌داند و از اجرای هرگونه پروژه‌ای که مردم را به‌زحمت انداخته و یا مشکلات متعددی را برای آنان ایجاد می‌کند، جلوگیری به عمل می‌آورد.

به هر ترتیب امروز اجرای پروژه زیرگذر۱۵خرداد به‌عنوان بخشی از پروژه قطار حومه‌ای تهران-گرمسار منوط به راه‌اندازی راه‌های دسترسی مطمئن برای شهروندان ورامینی است و شهرداری تا آن زمان از تخریب پل کارخانه قند توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اجرای پروژه جلوگیری به عمل می‌آورد.

با توجه به قول ۱۸۱ روزه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تخریب پل کارخانه قند و اجرای زیرگذر ۱۵ خرداد و با توجه به مشکلات ایجادشده در این زمینه، باید منتظر ماند و دید که این پروژه خبرساز شهری تا پایان سال، افتتاح می‌شود و یا باید سرنوشت دیگری را برای این پروژه متصور شد.