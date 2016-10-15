«نقد قوه شناخت» تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول کتاب «نقد قوه شناخت»، تالیف حکیم آیت الله علی عابدی شاهرودی و همکار علمی، حجت الاسلام علی اردستانی عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ دوم خود رسید.

در معرفی این اثر آمده است:

و خدا جهان را بر عقل نهاد و عقل را در آغاز و انجام جهان، به راستی و پاکی و درستی نهاد و در اذهان، شناخت را بر عقل استوار گردانید، و همه قوه‌های ادراک را در ذیل عقل گنجانید تا از ترکیب عقل با قوه‌های ادراکی، قوه شناخت مستقر شد، و شناخت را در درون کائنات، به عقل اذهان سپرد و در تمامیت نظام أحسن به عقل جهان ارجاع داد تا کائنات خردمند و مسئول، از یک سو، در درون نهاد عقلی خویش به نقد و اکتشافات بپردازند و از راه نقد عقل به عقل، قوة شناخت را به کار اندازند تا عقل اذهان از حیث درون استکمال یابد و از دیگر سو، به نظام احسن در خارج اذهان راه یابند و عقل آنان مسیرهای جهان را بپیماید و عقل جهان را شناسایی کند تا در رفت و برگشت شناخت، بین عقل اذهان و عقل جهان، دانایی‌ها و داوری‌ها به سنجش گرفته شوند و سفته گردند. بر این پایه و بدین شیوه، دانایی پدید می‌آید و عقل شناختاری دانا می‌شود، نیز بر این پایه و بدین شیوه خردمندی پدید می‌آید و عقل انگیختاری که از قانون اخلاق برانگیخته می‌شود، به راهنمایی قوة اختیار می‌پردازد و سرانجام اراده را در راستای دانایی و نیکی، بی‌هیچ تحمیل دترمینیستی و بی‌هیچ جبر دینامیکی، به شیوة آزاد و مسئول تعین می‌دهد.

چاپ دوم «نقد قوه شناخت» در ده فصل به رشته تحریر درآمده است:

فصل اول: مختصات و احکام شناخت شناسی

فصل دوم: ماهیت شناخت

فصل سوم: انقسامات شناخت

فصل چهارم: عناصر شناخت

فصل پنجم: منطق سنجش و اکتشافات

فصل ششم: دستگاه دانش در قوه شناخت

فصل هفتم: نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت

فصل هشتم: تحلیل نظریه شناخت ترانسندنتال کانت و نقد آن بر پایه نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت

فصل نهم: تمایز نهادینه نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت از نظریه شناخت ترانسندنتال کانت

فصل دهم: تمایز نهادینه نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت از نظریه‌های فلسفه پس از کانت

چاپ دوم جلد اول کتاب «نقد قوه شناخت» به کوشش حجت الاسلام علی اردستانی، با قیمت ۴۹،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

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