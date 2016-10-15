به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین بنیاد سعدی امضا شد.

غلامعلی حداد عادل با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور می تواند در توسعه زبان فارسی نقشی ویژه ایفا کند، گفت:گستردگی در سراسر کشور و خارج از کشور و شیوه آموزشی غیرحضوری و منحصر به فرد این دانشگاه، مهم ترین عامل برای جذب دانشجوی خارجی و توسعه زبان فارسی است.

وی افزود: شیوه آموزش الکترونیک از اهداف اصلی بنیاد سعدی است و درصدد هستیم با تولید نرم افزارهای مناسب، زمینه آموزش زبان فارسی را در خارج از کشور تسهیل کنیم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هدف از تاسیس بنیاد سعدی را ایجاد ستاد و مرکز نظارتی بر آموزش زبان فارسی دانست و افزود: آموزش زبان فارسی نیازمند سیاستگذاری مناسب برای اجرای شیوه ای مناسب با شرایط کشورها، تولید انواع نرم افزارهای آموزشی و استانداردسازی است.

حداد عادل گفت: بنیاد سعدی در حال تدوین چندین کتاب وتولید طیف وسیعی از نرم افزارهای آموزشی است که می تواند در اختیار دانشگاه پیام نور قرار دهد.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه و لزوم تحصیل ۷۰ هزار دانشجوی خارجی در کشور اظهار داشت: برای تحقق این امر نیازمند آزمون هایی نظیر آزمون های تافل و امثال آن هستیم تا بتوانیم دانشجویان خارجی را در بدو ورود و آغاز آموزش تعیین سطح کنیم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ضمن استقبال از همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی گفت: بنیاد سعدی می تواند ضمن بهره مندی از امکانات و خدمات دانشگاه پیام نور در زمینه آموزش زبان فارسی، خدمات ارزنده و گسترده ای را نیز به این دانشگاه ارائه دهد.