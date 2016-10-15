جهاد کبیر به معنای شناخت دقیق سیره عملی شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسن مرتضوی پیش از ظهر شنبه در کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی و در جمع بانوان ایثارگر خراسان شمالی اظهار کرد: این کنگره در سایه عنایت شهدا و توجه به فضای شهید و شهادت در استان در حال برگزاری است.

سردار مرتضوی با اشاره به اینکه توفیقاتی که برای برگزاری این کنگره حاصل‌شده است را در سایه عنایات شهدا می‌دانیم، افزود: شناسایی سیره عملی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز جامعه امروز است.

وی بابیان اینکه متأسفانه جامعه امروز دچار آفت‌هایی شده است، تصریح کرد: روحیه مقاومت و ایستادگی در شهدای ما موج می‌زد، بنابراین باید روحیه مقاومت نیز در وجود تک‌تک ما ریشه پیدا کند.

دبیر کل کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی با اشاره به یک دهه تلاش اعضای ستاد این کنگره برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌ها، عنوان کرد: حداقل وظیفه ما امروز ادای دین به شهدا و استمرار مسیر آن‌ها است.

سردار مرتضوی با اشاره به‌روز نخست این کنگره که اختصاص به بانوان ایثارگر خراسان شمالی دارد، اظهار کرد: بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و پس‌ازآن در دوران هشت سال دفاع مقدس، نقش باارزش و بااهمیتی را ایفا کردند.

وی گفت: امروز فضای همدلی و هماهنگی به‌منظور برگزاری کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی در تمام سطوح استانی و شهرستانی قابل‌مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی از امروز (شنبه) ۲۴ مهرماه در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد آغاز به کارکرده است و به مدت چهار روز ادامه دارد.

در این کنگره، خانواده شهید مریم رازی از بانوان شهیده خراسان شمالی از سوی سردار نقدی تجلیل شدند و همچنین الیاس علی‌اکبری جودوکار و قهرمان کوراش استان مدال خود را به خانواده شهید ابراهیم توفیقیان از شهدای مدافع حرم خراسان شمالی تقدیم کرد.

همچنین، پرچم حرم حضرت ابوالفضل (ع)، مزین بخش نخستین روز کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی بود و این مراسم را با معنویت همراه کرد.