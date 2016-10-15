نمایشگاه روز جهانی غذا در یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه پیش از ظهر شنبه و با حضور مسئولان استانی در یاسوج افتتاح شد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: میزان مرگ و میر ناشی از غذا به دلیل نداشتن الگوی صحیح مصرف و امنیت غذایی بسیار بالا رفته است.
محمدرضا نیکبخت افزود: محور ملی روز جهانی غذا اصلاح الگوی تغذیه در راستای ارتقاء سلامت است.
وی بیان داشت: برگزاری این نمایشگاه در راستای اصلاح الگوی تغذیهای و برقراری امنیت غذایی در استان انجام شده است.
نیکبخت تصریح کرد: استفاده بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی سلامت محصولات کشاورزی را کم کرده است و این امر نیازمند بازنگری در استفاده از سموم است.
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