نمایشگاه روز جهانی غذا در یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه پیش از ظهر شنبه و با حضور مسئولان استانی در یاسوج افتتاح شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: میزان مرگ و میر ناشی از غذا به دلیل نداشتن الگوی صحیح مصرف و امنیت غذایی بسیار بالا رفته است.

محمدرضا نیکبخت افزود: محور ملی روز جهانی غذا اصلاح الگوی تغذیه در راستای ارتقاء سلامت است.

وی بیان داشت: برگزاری این نمایشگاه در راستای اصلاح الگوی تغذیه‌ای و برقراری امنیت غذایی در استان انجام شده است.

نیکبخت تصریح کرد: استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی سلامت محصولات کشاورزی را کم کرده است و این امر نیازمند بازنگری در استفاده از سموم است.