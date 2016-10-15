  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

پیش از ظهر امروز؛

نمایشگاه روز جهانی غذا در یاسوج گشایش یافت

نمایشگاه روز جهانی غذا در یاسوج گشایش یافت

یاسوج- نمایشگاه روز جهانی غذا در یاسوج با محوریت اصلاح الگوی تغذیه در راستای ارتقای سلامت، گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه پیش از ظهر شنبه و با حضور مسئولان استانی در یاسوج افتتاح شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: میزان مرگ و میر ناشی از غذا به دلیل نداشتن الگوی صحیح مصرف و امنیت غذایی بسیار بالا رفته است.

محمدرضا نیکبخت افزود: محور ملی روز جهانی غذا اصلاح الگوی تغذیه در راستای ارتقاء سلامت است.

وی بیان داشت: برگزاری این نمایشگاه در راستای اصلاح الگوی تغذیه‌ای و برقراری امنیت غذایی در استان انجام شده است.

نیکبخت تصریح کرد: استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی سلامت محصولات کشاورزی را کم کرده است و این امر نیازمند بازنگری در استفاده از سموم است.

کد مطلب 3795746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها