نباید از برجام انتظار معجزه داشته باشیم/ خودمان هم باید تلاش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی نهایی گزارش شش ماهه اجرای برجام، اظهار داشت: در این جلسه گزارش اعضا از مباحث ششگانه گزارش شش ماهه ارائه شد که عبارت بود از «مقدمه، اجرای تعهدات جمهوری اسلامی، اجرای تعهدات ۱+۵، وضعیت تحریمها، تحریمهای جدید آمریکا، ارزیابی و پیشنهادات کمیسیون».
وی ادامه داد: در ادامه جلسه، آقای سیدعباس عراقچی رئیس ستاد اجرایی برجام در جلسه حضور پیدا کرد تا با بررسی آخرین وضعیت اجرایی برجام، ابعاد و ابهامات اجرایی برجام تبیین شود. آقای عراقچی روند اجرای برجام را خوب ارزیابی کرد و گفت که در حوزه نفت شرایط خوبی داریم و در حوزه بیمهها و مراودات اقتصادی هم مشکلات رفع شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: طبق گفته آقای عراقچی در حوزه پولی و بانکی هم بنبست وجود ندارد بلکه با مشکلاتی روبرو هستیم که بخشی از آن به بیرون برمیگردد و بخشی هم به آمادگی و به روز شدن بانکهای داخلی برمیگردد؛ البته جمهوری اسلامی انتظار دارد طرف مقابل مطابق برجام شرایط کاملاً مساعد را فراهم کند و حقوق ملت ایران در تمام ابعاد تأمین شود.
نقوی حسینی اظهار داشت: رئیس ستاد اجرایی برجام به اعضای کمیسیون گفت که مشکل اصلی تحریمهای اولیه آمریکا علیه ملت ماست که البته با مذاکرات هستهای ارتباط نداشته، اما مانع انتفاع ملت ما از اجرای برجام میشود و ما میخواهیم از همه ظرفیتهای برجام استفاده کنیم؛ برای مثال، با توجه به برخی عهدشکنیها، تلاش کردیم کمیسیون مشترکی را راهاندازی کنیم که یکی از ظرفیتهای مهم برجام است. اولین محصول تلاش در جهت راهاندازی کمیسیون مشترک، صدور مجوز خرید هواپیما بود که باعث شد مشکل خرید هواپیما حل شود. برخی دیگر از تحریمها که مربوط به حقوق بشر و تروریسم میشود نیز از مشکلات دیگر اجرای برجام است.
وی تصریح کرد: به گفته عراقچی برخی از مشکلات ما در مسیر اجرای برجام، شرکای تجاری ایران هستند که پیگیر حل آن هستیم. FATF نیز مشکلات بسیاری بر سر راه فعالیتهای مالی و پولی ایران است؛ همچنین ایرانهراسی که گروههای تندرو در آمریکا، صهیونیستها و برخی کشورهای عربی منطقه به آن دامن میزنند نیز از جمله موانع و مشکلات ثمربخش اجرای برجام است و رتبه ما را در رتبهبندی ریسک سرمایهگذاری، در موقعیت نامناسبی قرار داده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: آقای عراقچی انتخابات آمریکا را هم بیتأثیر در شرایط اجرای برجام ندانست و گفت که با توجه به مواضعی که نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا دارند، بسیاری از بنگاههای اقتصادی را در شرایط برزخی نگه داشته است.؛ همچنین وی با اشاره به فعالیتهای مستمر برقراری ارتباطات و عادیسازی روابط اقتصادی با عرصه بینالمللی یادآور شد که تاکنون زمینه جذب بیش از ۷۰ میلیارد دلار از کشورهای مختلف از حوزههای مختلف اقتصادی اروپایی و غیراروپایی فراهم شده است و مراحل نهایی خود را طی میکند.
نقوی حسینی با اشاره به بخش دیگری از اظهارات عراقچی در کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: آقای عراقچی گفت، آن بخش از شرایط مورد اشاره مقام معظم رهبری که مربوط به قبل از اجرای برجام بوده، اگر تأمین نمیشد که برجام اجرا نمیشد و بخشی که مربوط به بعد از آغاز برجام بود نیز مو به مو عملیاتی شده و پیگیری شده است. مجموعه اسناد مکتوب اجرایی شدن شروط مقام معظم رهبری هم به شورای عالی امنیت ملی و هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داده شده است.
وی افزود: آقای عراقچی معتقد بود که برجام موانع فعالیتهای اقتصادی جمهوری اسلامی را از سر راه برداشته و آثار آن به مرور زمان خود را نشان خواهد داد؛ البته نباید انتظار معجزه داشته باشیم. مابقی دستیابی به اهداف به نحوه فعالیتها و تلاشهای ما بستگی دارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تحریمهای جدید آمریکاییها علیه ایران نیز گفت: آقای عراقچی معتقد است، تحریمهای جدید آمریکاییها برخلاف شروط تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری بود ولو اینکه نقض فاحش نباشد و از سوی یکی از اعضای ۱+۵ باشد، ولو اینکه تحریم افراد باشد نه تحریم علیه جمهوری اسلامی.
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