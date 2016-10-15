مراسم سی و چهارمین سالگرد شهید اشرفی اصفهانی درکرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سی و چهارمین سالگرد شهید محراب، آیت الله اشرفی اصفهانی پیش از ظهر امروز شنبه در محل مسجد بروجردی کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم آیت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، ماموستا ملا محمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه و جمعی از مسئولین استانی و مردم شهید پرور کرمانشاه حضور داشتند.

آیت‌الله عطاء ‌الله اشرفی اصفهانی در سال ۱۲۷۹ در خمینی شهر، اصفهان متولد شد.

وی مقدمات تحصیل را در اصفهان گذارند وسپس رهسپار قم شد و از محضر آیات عظام، خوانساری، حجت و صدر کسب علم نمود.

این شهید محراب، در سال ۱۳۳۴ برای نشر معارف اسلامی به کرمانشاه هجرت و مبارزات سیاسی خود را علیه رژیم شاه شروع کرد، و بارها در این راه دستگیر و زندانی شد.

آیت‌الله عطاء ‌الله اشرفی اصفهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ به امامت جمعه شهر کرمانشاه منصوب شد و در سال ۱۳۶۱ در محراب و توسط منافقین به شهادت رسید.