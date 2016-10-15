ماهنشان لرزید/حکمرانی زلزله از شرق تا غرب زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز زلزله نگاری کشور، این زمین لرزه ساعت ۱۴.۳۹ دقیقه شهرستان ماهنشان در غرب استان زنجان را لرزاند.

قدرت این زمین لرزه ۲.۱ دهم در مقیاس ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین شهرستان ماهنشان را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۶.۷۴۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۸.۴۵۸ درجه شرقی و در عمق ۱۰کیلومتر رخ داده است.

یادآور می شود، زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ دهم در مقیاس ریشتر صبح امروز(شنبه)شهرستان سلطانیه واقع در استان زنجان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۹:۵۱ دقیقه شهرستان سلطانیه واقع در استان زنجان را لرزاند.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۶.۴۹۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۸.۷۲۱ درجه شرقی و در ۷ کیلومتر رخ داده است.

شامگاه جمعه نیز زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۲ ریشتر شهرستان زنجان و سلطانیه را به لرزه در آورده بود.

زلزله جمعه شب، ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه جمعه شب در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در عرض جغرافیایی ۳۶.۶۰۶ و طول جغرافیایی ۴۸.۷۸۵ سلطانیه و زنجان را لرزاند.