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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

دیدار «دی میستورا» با لاوروف و کری

دیدار «دی میستورا» با لاوروف و کری

نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه که هم اکنون در حال دیدار با «سرگئی لاوروف» است؛ قرار است در گام بعد با وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار و رایزنی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه که هم اکنون در حال دیدار با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه است، قرار است در گام بعد با «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار و رایزنی کند.

یک منبع آگاه در دفتر «استفان دی میستورا» در این باره اعلام کرد: قرار است پس از دیدار کنونی وی با لاوروف، نشستی نیز با با حضور «دی میستورا» و وزیر خارجه آمریکا برگزار شود.

این منبع رایزنی «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه با وزراء خارجه روسیه و آمریکا را در راستای نزدیک نمودن دیدگاه های آنان برای دست یابی به راه حلی مشخص در بحران سوریه عنوان کرد.

لازم به ذکر است، نشست سوریه امروز قرار است در لوزان سوئیس با حضور برخی کشورها از جمله روسیه و آمریکا برگزار شود.

کد مطلب 3796026

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